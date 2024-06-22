CHP’li Adem OGM’nin personel eksikliğini vurguladı, bilinçlendirme çağrısı yaptı:

Yayınlanma: 22.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.06.2024 - 04:00

Sıcaklıkların artmasının ardından sık sık meydana gelen orman yangınlarına ilişkin konuşan CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM)personel eksikliğine dikkat çekti. Adem, “Yangınları söndürme işi ancak o bölgenin yerlisi ile yapılır. Yani o bölgeyi en iyi bilen orman köylüsünün istihdam edilmesiyle yangınla mücadele edilir. Orman köylüsü mutlaka istihdam edilmelidir” dedi. Yurttaşların bilinçsizliği sayesinde de ormanların yandığını ifade eden Adem, orman yangınları konusunda insanların yeterince bilinçlendirilemediğini vurguladı.

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ormanlık alanlarda ve tarım arazilerinde çıkan yangınlar yurttaşları korkutuyor. Türkiye’de her yıl çıkan orman yangınları, bu dönemde etkisini daha da fazla hissettiriyor. Yangınlara yönelik alınan önlemlerin yeterliliği ise yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

İNSAN GÜCÜYLE MÜCADELE

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Tarım ve Ormancılık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Orman Genel Müdürlüğü’nün yangına müdahale açısından personel eksikliği bulunduğuna dikkat çekti. Adem, “Yangınları söndürme işi ancak o bölgenin yerlisi ile yapılır. Yani o bölgeyi en iyi bilen orman köylüsünün istihdam edilmesiyle yangınla mücadele edilir. Yangın yükseldikten sonra, hava aşırı rüzgarlı olduktan sonra uçakla ve helikopterle söndürmek çok zor. Arazi araçları ve insan gücüyle birlikte mücadele çok daha etkili olur” dedi.

Yangınların sıcaklık artışının yanı sıra bazı yurttaşların dikkatsizliğinden ve bilgisizliğinden kaynaklandığını da belirten Adem, geçtiğimiz günlerde Çanakkale’de meydana gelen orman yangınının çıkış sebebinin kuru otların üzerine atılmış bir sigara izmariti olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Adem, “Dışarıda yakılan ateşin söndürülmesi, sigara izmaritlerinin söndürülmeden atılmaması çok önemli. Maalesef bizim insanlarımız bu konuda çok dikkatsiz” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM YETERLİ DEĞİL

2024’ün Haziran ayında geçtiğimiz yıla kıyasla 4 kat daha fazla yangın çıktığına da işaret eden Adem, “Anaokulundan başlayarak orman yangınlarıyla ilgili bilgiler aktarılmalı. İnsanları bilgilendirecek, ormanlara karşı daha dikkatli davranmalarını sağlayacak ve dikkatlerini çekebilecek paylaşımlar düzenlenmeli. Yangınla nasıl mücadele edileceği konusunda çeşitli eğitimlerin yurttaşlara verilmesi gerekir. Maalesef ben bunu ne sosyal medyada ne de televizyon ekranlarında göremiyorum. Bu konuda yetersiziz” dedi.