CHP’li belediyenin maden zaferi: ÇED kararı iptal edildi
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, verimli topraklara açılmak istenen Antimon Madeni Açık Ocak İşletmesi projesine verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptal edildiğini duyurdu. Öküzcüoğlu, “Antimon Madenine karşı açtığımız dava sonucunda, hukuki mücadelemizi kazandık” dedi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesi Bahadır Mahallesinin verimli tarımsal toprakları üzerine Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Antimon Madeni Açık Ocak İşletmesi projesine verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı Alaşehir Belediyesi ile Alaşehir Doğa ve Çevre Gönüllüleri Derneği'nin (ADOÇEV) açtığı davada Manisa 1. İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verdiği 'ÇED gerekli değildir' kararını iptal etti.
Bilirkişi raporunu gerekçe gösteren mahkemenin kararını duyuran Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, “Antimon Madenine karşı açtığımız dava sonucunda, hukuki mücadelemizi kazandık. Mahkeme proje için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının hukuka uygun olmadığını açıkladı. İlçemizin içme suyu bölgesinde olan, Evrenli ve Bahadır köylerinde aranacak antimon madenine karşı kamuoyu oluşturmak, doğamıza, suyumuza vereceği zararı anlatmak için yaptığımız mücadele sonuca ulaştı” ifadelerin kullandı.
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