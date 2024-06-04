CHP’li Kaya, Osmaniye’de çiftçilerin sorunlarını dinledi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:56

Güncelleme: 04.06.2024 - 10:56

CHP’li Kaya, Osmaniye’de çiftçileri ziyaret etti. Üreticinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Kaya “Hâlâ buğday fiyatı açıklanmadı, üreticinin buğdayı elinde bekliyor. Tüccarlar, çiftçiden buğdayı 8-9 TL arasında alıyorlar. 1 ekmek ise bugün itibariyle 10 TL. 1 kilo buğday sattığımızda 1 ekmek alamıyoruz. Oysa ki 1 kilo buğdaydan 6 tane ekmek çıkar. 5 kilo buğday satarak ancak 1 litre mazot alabiliyoruz. 1 kilo buğdaya ancak 700 gram gübre alabiliyoruz, 1 kilo gübre bile alamıyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni nesilin de artık çiftçilikle uğraşmadığını söyleyen Kaya, çiftçilerin kendisine “En geç çiftçi 48 yaşında” dediğini aktardı. Kaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenerek “Sizin çiftçiyi toprakla yeniden barıştırmak, emeklerini karşılığını vermek için herhangi bir projeniz var mı?” sorusunu yöneltti.