Cumhuriyet’in gündeme getirdiği kanal güzergâhındaki 12 bin konutu bakanlık onayladı: ‘Beton İstanbul’ inadı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından “Kanal İstanbul” güzergâhındaki çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kanal İstanbul sadece Türkiye’nin değil belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir” sözlerine karşılık konut inşaatları, verimli tarım arazileri ve İstanbul’da 750 bin kişiye su sağlama kapasitesi olan Sazlıdere Su Havzası’nda yapılıyor.

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) “Bu bölgede yapılaşma olmaz” sözlerine karşın da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi, ihaleleri bir bir sonuçlandırıyor.

Cumhuriyet’in de daha önce gündeme getirdiği 12 bin 92 konut, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, üç farklı şekilde yapılan başvurulara bir ay geçmeden “ÇED gerekli değildir” onayını verdi. Bakanlığa sunulan ÇED dosyalarına göre, ilk başvuru Sazlıbosna’daki 13, 14 ve 15’inci bölge için yapıldı. Bu üç bölge için toplamda 14 milyar 694 milyon 903 bin TL harcanacak. 13’üncü bölgenin birinci etabında 928 konut yapılacak. Bu konutların yanı sıra altı adet dükkânlı ticaret merkezi, sağlık tesisi ve ilkokul inşa edilecek. İkinci etapta ise 761 konut, sekiz dükkânlı ticaret merkezi ve cami yapılacak.

14’üncü bölgenin birinci etabında ise 1003 konut inşa edilecek. Konutların yanında cami de yapılacak. İkinci etabında da 1124 konutlu bina olacak. Bunun içerisinde 30 dükkân dahil edilecek. Bir ilkokul ve yine bir cami de buraya inşa edilecek.

14 MİLYAR TL

15’inci bölgede de 1265 konut ve 76 dükkân yapılacak. Buna ek olarak 24 derslikli ilkokul ve 300 kişilik cami de inşa edilecek. Bir diğer başvuru da 16 ve 17’nci bölgeler için yapıldı. Buralarda toplam 4 bin 876 konut inşa edilecek. Bu projeye 14 milyar 503 milyon 747 bin TL harcanacak. 16’ncı bölgenin birinci etabında 1045 adet konut yapılacak. 17’nci bölgenin üç etabında ise 2 bin 968 konut yükselecek.

Son başvuruya göre de 18’inci bölgede iki farklı etapta projeler hayata geçiriliecek. Birinci etapta 1026 konut ve 12 dükkân yapılacak. İkinci etapta da 1109 konut ve 12 konut inşa edilecek