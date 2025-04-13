Cumhuriyet, Kazdağları’nda ağaç kesimine yol açacak projeyi gündeme getirmişti: Maden sahası genişliyor

Yayınlanma: 13.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 04:00

TEMA Vakfı’nın verilerine göre Kazdağları yöresinin yüzde 79’u maden ruhsatlı. Kazdağları’nda maden tehlikesi devam ediyor. Cumhuriyet geçen yıl, Çanakkale Çan’da kalker ocağı işleten Çöllüoğlu Madencilik’in alan genişletmek istediğini gündeme getirmişti.

Şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuru sonucu projeye, “çevresel etki değerlenmesi (ÇED) olumlu” kararı verildi. Şirket aldığı bu onayla birlikte yaklaşık 100 hektarlık ruhsatının bulunduğu alandaki maden sahasını 37.81 hektara çıkaracak. Alandaki kırma eleme tesisinin de kapasitesinde artış yapılacak.

Ayrıca alana yıkama eleme tesisi de kurulacak. Şirket bu projesi için 3 milyon 654 bin TL harcayacak. Proje alanı Kazdağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı ve Kazdağı Milli Parkı’na yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunuyor.

AĞAÇLANDIRMA ALANI

Şirketin seçtiği proje alanı, Orman Genel Müdürlüğü’ne göre “ağaçlandırılması projelendirilen” alan olarak belirlendi. Ancak şirketin hazırladığı rapora göre ağaçlandırılması için seçilen alanda ağaç kesimi gerçekleştirilecek. Şirketin kızılçam ve karaçamın bulunduğu 512 adet ağacı keseceği öngörülüyor.

Proje kapsamında tam sayı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Bunun yanında şirket, orman izin bedeli için Orman Genel Müdürlüğü’ne 331 bin 202 TL ödeyecek.

DERELER GEÇİYOR

Şirketin hem ruhsat hem de proje alanı içerisinde dereler de bulunuyor. Bölgeden geçen Taşoluk Deresi, ocak sahası ve stok sahası olarak işaretlenen alan içerisinden mansaptaki Ozancık Deresi’ne bağlanmakta. Mevcut durumda yapılan madencilik faaliyetleri sırasında Taşoluk Deresi’nin yatağı ve şevleri gözetilmeden faaliyet sahasında ve sahanın mansabında dere yatağının tamamen doldurulduğu ve ulaşım yolu olarak kullanıldığı görüldü. Öte yandan şirket tarım arazilerinin kullanımı içinse Çanakkale Valiliği’nden izin aldı. İktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’in de aynı bölgede çalışma yürütüyor.