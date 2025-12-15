Dalaman'da yat bağlama iskelesine protesto: İnsan zinciri oluşturuldu

Dalaman'ın Şerefler Mahallesi'ndeki 3. Derece Doğal Sit Alanı statüsünde bulunan Kille Koyu’nda, Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma AŞ tarafından yapılması planlanan 186 yat kapasiteli bağlama iskelesi projesine tepkiler sürüyor.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, CHP 27. Dönem Muğla Milletvekili Burak Erbay, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar projeyi bir kez daha protesto etti.

Protesto sırasında katılımcılar “Marinaya Karşıyız” başlıklı imza kampanyasına destek verdi. Katılımcılar, Kille Koyu’nun doğal yapısının korunması gerektiğini vurgulayarak koyun ranta açılmasına karşı olduklarını dile getirdi.

Etkinlikte “Kille halkındır halkın kalacak” sloganları eşliğinde yüzlerce kişi "insan zinciri" de oluşturdu.

"KİLLE'Yİ RANTA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Protestoda konuşan CHP İl Başkanı Kızıl, “Doğa harikası bir koydayız. Buranın betonlaşmasına izin vermeyeceğiz. Dalaman için yanıp tutuşan, Dalaman sevdalısı bir belediye başkanımız var. Hizmet için, memleketini korumak için her şeyi yapıyor. Bizde onun her zaman arkasındayız. Kille Koyu’nu ranta teslim etmeyeceğiz” dedi.

"HER HAFTA KİLLE'DE OLACAĞIZ"

Dalaman Belediye Başkanı Durmuş da Kille Koyu’na sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, 20 Aralık Cumartesi saat 19.00’da Boynuzbükü’nden Kille Koyu’na fenerli yürüyüş düzenleneceğini bildirdi.

Durmuş, şunları kaydetti:

“Her hafta farklı bir etkinlikle Kille’de olacağız. Kıymetli Dalamanlıları haftaya cumartesi düzenleyeceğimiz etkinliğe bekliyorum. 'Ben bu sefer gitmesem de olur' tarzı kelimelerden uzak duruyoruz. Bu sadece ilçe başkanlarının, sivil toplum kuruluşlarının görevi değil. En büyük destek ve koruma görevi halkımızdadır. Çünkü sizler olmazsanız bizler hiçiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.”

Protestoda söz alan siyasi parti ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Kille Koyu korunmadığı takdirde diğer koyların da birer birer halkın elinden alınacağını belirterek, geçmişte Göcek’te yaşananların bunun örneği olduğunu dile getirdi.