TÜİK verileri açıklandı: Hizmet üretimi aylık bazda geriledi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretim Endeksi ve İnşaat Üretim Endeksi kapsamında Ekim 2025 dönemine ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, hizmet sektöründe yıllık artış sürerken aylık bazda düşüş kaydedildi. İnşaat sektöründe ise yıllık bazda artış devam etti.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ YILLIK BAZDA ARTTI

Hizmet üretim endeksi (2021=100), 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,4 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 13,4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,5 artış kaydetti. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,5 düşüş yaşanırken, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,6 artış gösterdi.

HİZMET ÜRETİMİ AYLIK GERİLEDİ

Hizmet üretim endeksi, Ekim 2025’te bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Aynı dönemde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,4, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,7 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,4 azalırken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 artış gösterdi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,2 geriledi.

İNŞAAT ÜRETİMİNDE YILLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

TÜİK İnşaat Üretim Endeksi verilerine göre, 2025 yılı Ekim ayında inşaat üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,0 arttı. Alt sektörlere bakıldığında, bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 28,8, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 21,8 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 29,9 artış kaydetti.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK BAZDA SINIRLI AZALDI

İnşaat üretimi, Ekim 2025’te bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Bu dönemde bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,2 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 0,6 geriledi.