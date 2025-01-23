Danıştay, Phaselis’teki plaj ihalelerinin iptalini onadı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2025 - 04:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün ihalesini alan özel bir şirket, Antalya Kemer’deki antik Likya kenti Phaselis sınırları içerisinde bulunan “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” niteliğindeki Alacasu ve Bostanlık koylarındaki iki halk plajı projesinin inşaatına başladı. Konuya ilişkin meslek odaları ve yurttaşların açtığı davayla birlikte, projenin ihalesi Ankara 11’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı mahkeme kararını temyize götürdü. Danıştay 13’üncü Dairesi ise bakanlığın temyiz istemini reddetti. Konuya ilişkin Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Doğal değerlerimiz olan koylarımızdaki yapılaşma kararları iptal edilmiştir. Kazanan doğamız ve halkımız olmuştur” dendi.