Boğaziçi Üniversitesi'nde 'akademisyen' gerilimi: Öğrenci fotoğraf çektirmek istemedi, öğretim üyesinden fiziksel müdahale!

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezuniyet töreninde mezun olan bir öğrenci diplomasını alırken kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen "paraşüt akademisyen" olarak da anılan öğretim üyesi Yasin Ramazan Başaran ile fotoğraf çektirmek istemedi. Başaran fotoğraf çektirmek için diplomayı vermekte zorluk çıkarırken, arkadaşları mezun olan öğrenciye alkışlarla destek verdi.

Boğaziçi'nin Sesi yaşananları sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu:

"Bugün Felsefe mezuniyet töreninde bir arkadaşımız paraşüt akademisyenden diploma alırken fotoğraf çekilmek istemedi. Bunun üzerine paraşüt Yasin Ramazan Başaran arkadaşımızın diplomasını vermek istemedi ve fiziksel olarak müdahale etti! Yasin Ramazan Başaran derhal bölümden uzaklaştırılmalıdır. Arkadaşımızın yanındayız, öğrenciler size boyun eğmeyecek!"

Bugün Felsefe mezuniyet töreninde bir arkadaşımız paraşüt akademisyenden diploma alırken fotoğraf çekilmek istemedi. Bunun üzerine paraşüt Yasin Ramazan Başaran arkadaşımızın diplomasını vermek istemedi ve fiziksel olarak müdahale etti!



Yasin Ramazan Başaran derhal bölümden… pic.twitter.com/xfO0FIW1H6 — Boğaziçi'nin Sesi (@boununsesi) July 2, 2026

"Paraşüt akademisyen" de denilen Yasin Ramazan Başaran adlı akademisyen kayyum rektör Naci İnci döneminde felsefe bölümüne atanmıştı.