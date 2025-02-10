Deniz 200 metre çekildi: Uzmanı nedenini anlattı!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:17

Güncelleme: 10.02.2025 - 15:17

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi ve Muğla Akyaka’da denizde 200 metreye varan çekilme meydana geldi.

Seferihisar’da çekilme nedeniyle tekneler karaya otururken çekilmenin, 28 Ocak’tan bu yana Ege Denizi’nde bulunan Santorini adası ve çevresinde devam eden deprem fırtınasıyla ilgili olup olmadığı merak konusu oldu.

Konuya ilişkin konuşan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, çekilmenin depremle değil, poyrazla ilgili olduğunu, korkulacak bir durum bulunmadığını söyledi.

“ZAMAN ZAMAN BUNU YAŞARIZ”

Prof. Dr. Yaşar, "Deniz çekilmesinin depremle ve Santorini ile hiçbir ilgisi yok. Zamana zaman bunu yaşarız. 2021’de de yaşadık deniz çekilmesini, ki o yıl daha çok çekildi, hatta Konak’ta vapur seferleri iptal edildi. Su seviyesi o kadar düştü ki vapurlar kıyıya yanaşamadı" dedi.

“KUZEYDEN İTİBAREN BÜTÜN SUYU AKDENİZ’E DOĞRU İTİYOR”

Devamlı esen şiddetli poyrazın çekilmede etkili olduğunu ve güneye doğru ilerlediğini kaydeden Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün yaşananların özeti, poyraz fırtınası. Salı günü başladı, sürekli olarak durmaksızın esiyor. 60-70 km/sa’ya varan bir hızla esiyor. Kuzeyden itibaren bütün suyu Akdeniz’e doğru itiyor. İlk olarak Marmara Silivri’de başladı. Ardından Dikili’de sığ bir alan var, orada çok görürsünüz, bir anda su 100 metre gider. Sonra Seferihisar Sığacık’ta görülür. Orada yaklaşık 150-200 metre kadar su çekildi. En son aşamada da Akyaka, Bodrum gibi güney sahillerimizde su çekilir. Bir günde bu silsile tamamlanır."

“KURAKLIK AÇISINDAN DA BİZİ ETKİLEYECEK”

Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz çekilmesinde, "kuraklık" uyarısı da yaparak, şöyle konuştu:

"Burada bütün olay poyraz fırtınası. Çok soğutur ve deniz çekilmesine neden olur. Bizim asıl sorunumuz da soğumadır. Çünkü soğuma demek, kuraklık demek. Çünkü soğumada yağmur yapmaz. Bu poyraz aynı zamanda kuraklık açısından da bizi etkileyecek. Ama yaşanan olay, ne deprem ile ne de Santorini ile ilgili. Zaman zaman olur. Özellikle Şubat ve Mart aylarında olur. Poyraz uzun süre ve sert estiğinde bilin ki deniz çekilecek demektir. Korkulacak bir şey yok. Deniz çekilmesi çok sıradan bir olay ama çok korkuyoruz. Çünkü biz doğadan korkuyoruz. Ama korkulacak bir şey yok. Doğa kalleş değildir, arkadan vurmaz. En azından çarşambaya kadar sert bir şekilde devam edecek. Ama çarşamba gününden sonra yavaş yavaş azalacaktır. Poyraz bittikten bir gün sonra her şey yerli yerine gelir.”