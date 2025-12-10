Dereceyi düşürüp imara açtılar

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 04:00:00
Yusuf Körükmez
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, İzmir Çeşme’deki Reisdere Mahallesi sınırlarındaki Kermeyanyalısı mevkiindeki denize sıfır “doğal sit alanı” olan bölgenin koruma derecesini “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak değiştirmesinin ardından bölgeyi “Turizm-Konut Alanı” ve “Günübirlik Tesis Alanı” ilan ederek imara açtı.

Bakanlıkta bir ay askıda kalacak imar planlarına göre, toplam 140 bin 510 metrekarelik alana üç kata kadar yapı izni verildi. Bölgenin 70 bin 409 metrekaresine 313 adet konut ve 563 yatak kapasiteli turizm tesisi, 11 bin 121 metrekareye de günübirlik tesis yapılabilecek. Alan için 2019’da bakanlığın çıkardığı imar planları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonrasında iptal edilmişti.

