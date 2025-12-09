Hatay’da ‘VIP Hemşire’ skandalı! Başhekimlikten tartışma yaratan savunma: ‘Özel beklentiler için…’

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde ortaya çıkan “VIP Hemşire” ve “VIP Servis” uygulaması tepki topladı. Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN), hastanede mevzuatta yer almayan unvanlarla görevlendirmeler yapıldığına dikkat çekerek uygulamanın kaldırılmasını talep etti.

Sendikanın başvurusu üzerine Başhekimlikten gelen resmi yanıt ise tartışmayı daha da büyüttü. Başhekimlik imzalı yazıda, söz konusu görevlendirmelerin “hizmet ihtiyacı” nedeniyle yapıldığı savunuldu.

“KANUNDA YOK AMA… YÜKSEK STANDARTLI HİZMET İÇİN”

Başhekimlik yazısında, “VIP Hemşiresi, özel ve yüksek standartlı hizmet beklentilerini karşılamak üzere mevcut hemşirelerden görevlendirilmekte, bu pozisyon Kanunda düzenlenmese de hemşirelik yetkilerini aşan bir görevlendirme içermemektedir” ifadeleri yer aldı.

İdare ayrıca “İdari Amir” gibi mevzuatta bulunmayan diğer unvanların da yalnızca “iş akışını organize etmeye yönelik iç tanımlar” olduğunu belirtti.

SENDİKADAN HASTANE ÖNÜNDE SERT AÇIKLAMA

Belgenin ortaya çıkmasının ardından HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, hastane önünde yaptığı açıklamada uygulamaya sert sözlerle tepki gösterdi.

Konuşmasına “Utanarak ve sıkılarak bu rezaleti kamuoyuna bildiriyorum” diyerek başlayan Şimşek, devlet hastanesinde “VIP” ayrımı yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şimşek, “Bu uygulamanın anayasada, kanunda, yönetmelikte hiçbir karşılığı yok. Kamu kurumları tüm vatandaşlara eşit hizmet sunmak zorundadır. Hatay’da görev yapan arkadaşlarımız bu hukuksuzluğa itiraz etti, verilen cevap ise içler acısı. Neymiş, ihtiyaçlardan dolayı olabilirmiş!” dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’nde yaşanan skandal konusunda tüm vatandaşlara, siyasi partilere ve sivil topluma çağrımızdır:



Kamu hastaneleri her hastaya eşit ve nitelikli hizmet sunmakla yükümlüdür. Hastanın “VIP”i olmaz. Kamu kurumları milletindir.

“BURASI MİLLETİN KURUMLARIDIR”

Genel Başkan Şimşek, vatandaşlara ve siyasi partilere çağrıda bulunarak, kamu hizmetlerinde ayrıcalık yaratılmasına karşı çıkılmasını istedi. “VIP hasta kimdir arkadaşlar? Böyle bir tanım yok. Burası milletin kurumlarıdır” diyen Şimşek, uygulamanın devam etmesi halinde daha geniş eylemler düzenleyeceklerini de duyurdu.

Hastane yönetimine seslenen Şimşek, “Anayasaya uyun, kanunlara uyun. VIP diye bir sınıf yaratamazsınız. Eğer bu hukuksuzluk sürerse Siirt’ten sesleniyorum; geliriz, vatandaşlarla birlikte bu yanlışı millet çözer” diyerek tepki gösterdi.