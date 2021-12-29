Dev kanyon için mahkemeden iptal kararı çıkmıştı: Ruhsat verildi, kanyon talana açıldı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 10:28

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan ve Tabiat Parkı olan Zinav Gölü ve Kanyonu’nda taş ocağı için ruhsat verildi. Yolüstü Köyü yakınlarındaki Ertepesi mevkisi için verilen ruhsatı, daha önce hem mahkeme iptal kararı vermiş hem de Danıştay bu kararı onamıştı. 2014'teki iptal kararının verildiği aynı yere şimdi yeniden ruhsat verildi. Köylüler ve çevreciler bu duruma isyan etti.

Yolüstü Köyü Derneği Başkanı Mustafa Altın, Yeşil Gazete’ye verdiği söyleşide, “Böyle bir güzelliğin üstüne leş gibi çökmüşler. Bizim doğal olarak bütün sularımız gitti, kayboldu. Köy bu sene susuzluktan kırıldı” dedi. Bölgede, 2011 yılında taş ocağı faaliyetleri için ruhsat alındığını, ancak mahkeme sürecinin ardından 2014 yılında ruhsatın iptal edildiğini hatırlatan Altın, ruhsat verilmesiyle ilgili rant şüphelerini dile getirdi.

“MİLLET BİRBİRİNE DÜŞTÜ”

Altın, Yörede çakıl ocağının açıldığı zaman belediye başkanı olan kişinin iltimas geçtiğine yönelik söylentiler olduğunu söyledi. Altın, bu söylentilerin ardından “Millet birbirine düştü” diyerek, taş ocağı açmak isteyen şirketin, mahkemenin ruhsat iptal kararını Danıştay’a götürdüğünü temyiz mahkemesinin de idare mahkemesinin kararını onayladığını ve ruhsatı iptal ettiğini ifade etti.

Söz konuşu şirketin avukatının 2018 yılında AKP’den Tokat Milletvekili Mustafa Arslan olduğunu söyleyen Altın, bu süreçten sonra şirkete yeniden ruhsat verildiğini şöyle anlattı:

"Biz makineleri söküp gitmesini beklerken, Tokat Özel İdaresi muhtemelen siyasi saiklerle aynı yere ruhsat verdi. Mahkemenin iptal kararına, milletin tepkisine, üniversitenin heyet raporuna rağmen ruhsat verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden gelen teknik heyet, bölge için rapor hazırlamıştı ve buna istinaden ruhsat iptal olmuştu."

“BURAYA İHTİYAÇ YOK”

Şirketin, Yolüstü Köyü’nün yukarısında bir tane daha taş ocağı olduğunu da kaydeden Mustafa Altın, “Buraya ihtiyacı yok. Burası kanyon bölgesi. Uzungöl gibi bir yerdir burası. Türkiye çapında bir yer olacak. Şu anda Valilik zaten oraya çok büyük yatırımlar yapıyor. Yapmaya da devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Şirketin, AKP Reşadiye İlçe Başkanı Yakup Karaca ve ailesine ait olduğu belirtilen haberde Altın, halkın bölgede taş ocağını istemediğinin de altını çizdi. Ancak, köyden birkaç kişiye maaş verildiğini de belirtti.

Altın, şöyle konuştu:

“Ben şu anda yine ruhsat iptali için mahkemeye verdim onları. Ankara’da da Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden bu bölgenin maden arama bölgesi dışına çıkarılması için dilekçe verdik. Biz bu siyasetle nasıl baş edeceğiz bilmiyorum. Çok zor bir durum. Devletin mahkemesini tanımıyorlar, hem mahkeme iptal vermiş, hem Danıştay onaylamış. Elimizde evraklar var. Halk istemiyor. Adamın zaten orada bir tane çakıl ocağı var. İhtiyacı yok

Köyden birkaç kişiye maaş veriliyor. Çalışmayan bir işletmede çalışıyor gibi gösteriliyor. Birini müdür atamış, bir ikisini çalışan atamış. Şirket, Reşadiye’de çok büyük işler yapıyor aynı zamanda. Valiliğin çevre düzenlemesi için verdiği kaç trilyonluk işi aynı firma alıyor. Böyle bir soygun düzeni var. İşin kötüsü devletin yaptığı yatırımlara karşı. Orada bir çakıl ocağı olması mümkün mü? Zaten burası bir tabiat parkı. Doğal korumaya alınmış bir bölge. Böyle bir saçmalıkla karşı karşıyayız.”

Fotoğraflar: İHA