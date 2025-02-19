Dr. Atabey, depremden sonra Hatay’a ilişkin raporunda gerçeği ortaya koydu: Bataklık üstüne bina

Yayınlanma: 19.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.02.2025 - 04:21

Tıbbi jeoloji uzmanı Dr. Eşref Atabey, 6 Şubat depreminde yıkılan binaların yerinde yeni binaların inşa edildiğine dikkat çekti. Atabey, “Antakya kent merkezi yine aynı yerinde, yıkımın nedeni olan Asi Nehri taşkın düzlüğü ve eski bataklık zemini Amik Ovası alüvyonu üzerine tekrar kuruluyor” dedi. Dr. Eşref Atabey geçen hafta Hatay’da incelemelerde bulundu. Deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde gören Atabey hazırladığı raporda şunlara dikkat çekti:

Asbest tehdidi: Yıkımın izleri güncelliğini koruyor. Antakya devasa bir şantiye görünümünde. Her yerde moloz yığınları, henüz yıkımı yapılmamış bazı ağır hasarlı binalar ve TOKİ reklam panoları görülüyor. Beyaz toz örtüsü var. İnsanlar barınma, su, gıda, sağlık, eğitim ile ilgili mücadelelerinin yanında bir de asbestli toz soluyor. Bu durum, halk sağlığını tehdit ediyor.

Molozlar için yanlış seçim: Yıkılan 65 bin 98 yapının molozu, 28 adet moloz döküm alanında yer alıyor. Seçilme yerlerinin; yerleşim yerlerinde, orman ve tarım alanlarında, zeytinliklerde, sulak alanlarda, dere ve vadi içlerinde olduğu, atık maddelerin açıkta bırakıldığı, yoğun tozlaşmanın olduğu, tozların tüm yerleşimleri, konteyner ve çadır kentleri tehdit ettiği görülüyor.

Kent aynı yere kuruluyor: Depremin sildiği Antakya kent merkezi yine aynı yerinde, yıkımın nedeni olan Asi Nehri taşkın düzlüğü eski bataklık zemini, Amik Ovası alüvyonu üzerine tekrar kuruluyor. Tarihsel depremlerden ders alınmadığı gibi, bilimsel temelli önerilerin dikkate alınmadığı görülüyor.

Yapılması gereken yer: Yeni şehrin yeri Asi Nehri’nin batısında topografik olarak yerleşmeye daha elverişli ve geniş alana sahip, Amanos Dağları’nın eteklerine az sağlam zeminler ile Altınözü ilçesi Kuseyr Platosu ve Yayladağı ilçeleri yönünde planlanmalı. Antakya ve Defne, gevşek, zayıf zemin üzerinden çıkmalı. Asi Nehri boyunca alışveriş merkezleri, yeme içme mekânları, eğitim, rekreasyon alanları, fuar alanları, sosyal, sanat ve kültür faaliyetleri için düzenlenmeli.

Etüt olmadan izin verilmemeli: İskenderun ve Arsuz’un deniz kıyısı dolgu zeminleri depremsellik ve Akdeniz’de gerçekleşecek büyük depremde tsunami olasılığı yönüyle en riskli yerler. Sağlam zeminler, Amanos Dağları yamaçlarına doğru doğu ve güney kesimler. Arsuz ve İskenderun için bölgesel zemin etütleri yapılmadan yeni yerleşimlere izin verilmemeli.

KAMU GÖREVLİLERİNE SORUŞTURMADA İZİN

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 103 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay’daki Kule Apartmanı’na ilişkin yeni gelişme yaşandı. ANKA’nın aktardığına göre, dönemin Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Elçin Eryetli’le beş kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi. Binada ruhsat ve projeye aykırı imalatlar yapılmış olmasına karşın dönemin kamu görevlilerinin yapı kullanım izin belgesi verdiği tespit edildi.