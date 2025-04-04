Ege için ‘acil durum’ uyarısı: Şiddetli kuraklık

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

Sonbahar ve kış mevsimlerini kurak geçiren Ege Bölgesi’nde, şubat ayındaki yağış miktarı geçen yıla göre yüzde 29, uzun yıllar şubat ayı yağış ortalamasına göre yüzde 73 azaldı. Beklenen yağışların olmaması barajlardaki doluluk oranlarını da istenilen seviyeye çıkarmazken yaz aylarında kuraklık riski arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün standart yağış indeksinde yer alan kuraklık haritası analizlerine göre 12 aylık değerlendirmede, İzmir ve Manisa “orta kurak”, Aydın, Denizli ve Uşak ise “şiddetli kurak” olarak tanımlandı. Bölgeye can veren nehirlerin de kuraklık ve sanayi atıklarıyla yok olmaya yüz tutması üreticiyi düşündürüyor. Aydın’da barajların doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 25 düşmesi sonrası valilik tarım arazilerinin yalnızca yüzde 50’sine su verebileceğini bildirerek çiftçilere kuru tarım çağrısı yaptı.

İZSU’DAN YENİ KAYNAK ARAYIŞI

Yeterli mevsim yağışı alamayan İzmir’de de içme suyunu sağlayan barajlardaki su seviyesi korkutan rakamlara geriledi. Doluluk oranları, şehrin normal şartlarda içme suyunun yaklaşık yarısının karşılandığı Tahtalı’da bir yılda yüzde 32’den yüzde 15’e gerilerken Balçova’da yüzde 76’dan yüzde 38’e, Güzelhisar’da yüzde 88’den yüzde 67’e, Alaçatı Kutlu Aktaş’ta yüzde 44’ten yüzde 16’ya, Ürkmez’de yüzde 43’ten yüzde 26’ya kadar düştü. Barajlardaki düşüş sonrası kentin su sorunu yaşamaması için İZSU, Manisa’nın Sarıkız ve Göksu bölgesinde 11 yeni su kuyusu açarak kente su sağlayacak çalışmalara başladı.

MUĞLA’YI BEKLEYEN TEHLİKE

Muğla’da da durum farklı değil. En sıcak şubat aylarından birini yaşayan kentteki maden ve termik santrallara da su veren Mumcular Barajı’nda doluluk yüzde 16 dolayında. Geyik Barajı’nda ise doluluk yüzde 40 civarındayken Akgedik Barajı’ndaki su seviyesi de yüzde 75. Kuraklığı en şiddetli hisseden Muğla’da tarımsal üretimde ciddi kayıplar olabileceği bildirildi. Turizm merkezi konumundaki kentte yaz aylarında nüfusun artmasıyla su kesintilerinin olabileceği aktarıldı.

TARIM DA TEHDİT ALTINDA

Türkiye’nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip bölgede kuraklık üreticiyi endişelendiriyor. Zeytin, üzüm, pamuk ve incir gibi ürünlerin yoğun olarak yetiştirildiği bölgede girdi maliyetlerinden dolayı zor durumda olan Salihli’de çiftçilik yapan yurttaş, “Sulama için yeraltı sularına bağımlıyız ama bu kaynaklar da tükeniyor. Beklediğimiz yağışlar gelmedi, bu gidişle verimimiz daha da düşecek” diyerek kaygılarını dile getirdi.

"YAZA DOĞRU KURAKLIK ŞİDDETLENECEK"

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl da AA’ya yaptığı açıklamada, “Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğini gösteriyor. Yüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağış bir araya geldiğinde, kuraklığın etkisi ilkbahar aylarında daha da şiddetlenecek. Orta vadede hava tahminlerinde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle topraktaki su noksanlığının ilkbahar aylarında da süreceği öngörülüyor. Yağış getiren sistemlerin yaz aylarıyla birlikte kuzeye kayması nedeniyle 2025 yılının ilk yarısına kuraklığın damgasını vuracağını söyleyebiliriz. Toprakta su kaybının hızlanması ve buharlaşmanın artmasıyla birlikte tarımsal üretimde ciddi sorunlar yaşanabilir” dedi.