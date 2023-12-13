Ege’de binlerce alan orman sınırı dışına çıkarıldı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 11:18

Güncelleme: 13.12.2023 - 11:19

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararına göre; Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat’ta binlerce metrekarelik alan orman sınırlarının dışına çıkarıldı.

6831 sayılı Orman Kanunun 16'ıncı maddesi gereğince yayımlanan karara göre; İzmir’de Seferihisar, Aliağa, Kiraz ve Bornova ilçelerindeki toplam 17 bin 309 alan orman dışına çıkarıldı. Balıkesir’de 161 bin 171, Manisa’da 51 bin 258, Muğla’da da 504 bin 146 metrekare alan orman sınırları dışına çıkarılarak Hazine’ye devredildi.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı da belirtildi.