Ekipler görüntüledi: Müsilaj artık Bakırköy açıklarında!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 11:53

Güncelleme: 11.01.2025 - 11:53

Fotoğraf: Arşiv

Marmara Denizi'nde bilim insanlarının aylardır dile getirdiği müsilaj tehlikesi, yeniden kendini gösterdi. Sanayi ve evsel atıklardan kaynaklanan çevre felaketi, Bakırköy ve Yeşilköy açıklarında görülmeye başladı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, 10 Ocak sabahı hayalet ağ toplamak için Bakırköy-Yeşilköy açıklarında denize daldı. Ekipler, 0-25 metre kadar derinde deniz salyası olarak bilinen müsilaj manzarası ile karşılaştı.

Yer yer yoğunlaşan müsilajı su altında kamera ile görüntüledi. Müsilaj yoğunluğunun 0-25 metre arası olduğunu belirten ekipler, 25 metreden sonrası yoğunluğun daha az olduğunu ifade etti.

BELEDİYE TESİSLERİNE FATURA KESİLDİ

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, 6-10 Ocak arasında 389 denetimde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarda değişen idari cezalar uygulandı. Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine toplam 4 milyon 346 bin 465 TL idari ceza kesildi.

3 TESİSE 6 MİLYON LİRA CEZA!

Tekirdağ'da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova'daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir'de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 TL idari ceza verildi.