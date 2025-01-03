Emlak Konut, 4 bin 156 konut ve 140 ticari alan projesi için kolları sıvadı

Yayınlanma: 03.01.2025 - 05:22

Güncelleme: 03.01.2025 - 05:22

AKP iktidarının eliyle kentsel dönüşüm kapsamında kışlaların bulunduğu 720 hektarlık alan imara açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çalışmasıyla beraber bölgede 50 bin konut yapılacağı duyuruldu. Ayrıca proje kapsamında 21 külliye yapılacağı da açıklandı. İmar planlarına göre park alanı, eğitim alanı, sosyo kültürel tesis alanı, belediye hizmet alanı, meydan, sağlık tesisi alanı, yol, dini tesis alanı, teknik altyapı alanı da inşa edilecek. Rezerv alan için açıklanan imar planı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin iştiraki olan Emlak Konut GYO 4 bin 156 konut ve 140 ticari alan projesi için kolları sıvadı. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlatan şirket, 264 bin 400 metrekarelik alanda çalışma yürütecek. 69 adet bloktan oluşan proje kapsamında bölgede 14 bin 800 kişinin yaşayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca 2 bin 710 kapasiteli otopark da yapılacak.

Bu projenin dışında birçok yapının da inşa edileceği alana, ilköğretim ve lise olmak üzere toplam 22 okul, sekiz cami, sekiz sosyal ve kültürel tesisle iki sağlık tesisi yapılacak.