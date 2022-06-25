Endüstriyel üretim için ormanlar seyreltilmek yerine acımasızca tıraşlanıyor

25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Ormanlar bir yandan yangınlarla kül olurken, diğer yandan endüstriyel üretimin tehdidi altında. Önceden mobilya sektörü için hammadde ithalatı yapılıyordu. Ancak TL’nin değeri düşünce hammadde üretimi ve ihracata yönelim oldu. Bu da ormanlar üzerindeki baskıyı artırıyor. Ormanlar seyreltilerek kesilmek yerine tamamen tıraşlanıyor. Bunun bir örneği de Manisa’da yaşandı.

Türkiye MDF üretiminde dünyada 3’üncü Avrupa’da 1’inci sırada. Üretim son yıllarda oldukça arttı. İhracat için ormanlar kesiliyor. Endüstriyel odun üretimi 2000’de 7.3 milyon metreküp iken, 2021’de ise 27.7 milyon metreküpe çıktı. 20 yılda neredeyse dört kat artış oldu. Sadece son beş yılda ormanlardaki endüstriyel üretim yüzde 78 arttı. Bu rakamlar ormanlar üzerinde çok ciddi üretim baskısı olduğunu gösteriyor.

(Öncesi)

BAKIROĞLU: ŞAŞIRDIM

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, ormanlardaki endüstriyel üretim baskısının bir örneğinin Manisa’da yaşandığını söyledi. Bakırlıoğlu, Manisa Akhisar Gördes karayolu kenarındaki kesimde ormanın yok edildiğine dikkat çekti. Bakırlıoğlu, yurttaşlardan çok sayıda şikâyet geldiğini belirterek “Kesim bölgesinde yaptığım incelemelerde gerçekten hayrete düştüm. Çok büyük bir alan tamamen ağaçsızlaştırılmış, tüm orman kesilmiş, sonra buraya bir tabela asılarak ‘İlhan Ayverdi Hatıra Ormanı’ ilan edilmiş. Orman yok edilerek hatıra ormanı yapmak ancak AKP iktidarında olurdu bunu da görmüş olduk” dedi. Bakırlıoğlu, bölgede ağaç kesiminin, halen devam ettiğini söyledi. Ormanların aynı zamanda madenciliğe, turizme açıldığını kaydeden Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

‘ARTIŞ KÂĞIT ÜZERİNDE’

“Korunması gereken alanlar bile üretime açılmış. Hal böyleyken iktidar orman varlığını arttırdığından bahsediyor. Orman varlığını kağıt üzerinde artıran şey yüzlece yıllık ormanların (ormancıların deyimi ile unutulan ormanların) kayıtlara girmesinden başka bir şey değildir.”

(Sonrası)

AKP İKTİDARI ALGI OPERASYONU YAPIYOR



Manisa’daki bu alanın geçen yıla kadar kapalı bir ormanken kesimle tamamen yok edildiğini dile getiren Bakırlıoğlu, “AKP iktidarı algı operasyonlarıyla 252 milyon fidan dikildiğini söylüyor ama yok edilen ormanların karşılığı değil bunlar. Bu örnekten yola çıkarak 252 milyon fidan dikimi için belki de daha fazla ağaç kesiliyor. Kamuoyu bir algı operasyonu ile yanıltılıyor. Görüştüğüm ormancılar orman alanlarında tamamen tıraşlama ile ağaç kesimi yapılamayacağını, bunun belli bir düzen içerisinde seyrelterek, yaşına ve büyüklüğüne göre seçilerek ağaç kesimi yapılması gerektiğini söylüyorlar” dedi.