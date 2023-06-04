Erdoğan’ın dünürüne yargı “Dur” dedi
Muğla 2. İdare Mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Marmaris’te AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın dünürüne ait araziye özel yaptığı imar plan değişikliği için “yürütmeyi durdurma” kararı verdi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın dünürüne ait araziye yaşlı bakımevi yapılmasının önünü açmak üzere imar planı değişikliği yapıldı. Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi konuyu yargıya taşıdı. Muğla 2. İdare Mahkemesi, Erdoğan ailesinin dünürüne ait araziye özel yaptığı imar plan değişikliği için “yürütmeyi durdurma” kararı verdi.
Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi’nin yaptığı yazılı açıklamada, “Muğla Mimarlar Odası ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi’nin birlikte hareket etmesi halk yararına sonuçların kazanılmasında dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi” ifadeleri yer aldı.
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