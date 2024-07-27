Erken uyarı sistemi şart

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

Son yıllarda giderek artan sıcaklıklarla bağlantılı olarak da artan orman yangınları, orman ekosistemine büyük ölçüde zarar veriyor. CHP Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Gölge Bakan Yardımcısı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Baran Bozoğlu, konuya ilişkin “İklim Değişikliğine Uyuma Odaklanmalıyız” başlıklı bir rapor hazırladı. Raporunu gazetemiz Cumhuriyet’le paylaşan Bozoğlu, “Dünya Meteoroloji Örgütü’nün raporlarında 2030 yılına kadar dünyadaki orman yangını sayısının yüzde 14, 2050 yılına kadar yüzde 30, bu yüzyılın sonunda ise yüzde 50 oranında artacağı belirtilmektedir. Ülkemiz iklim değişikliğinden en çok etkilenen Akdeniz Havzası’ndadır” dedi.

2021’de yaşanan orman yangınlarında 2 bin 100 kilometrekarelik ormanlık alanın yok olduğunu anımsatan Bozoğlu, “Önleyici çözümler üretilmemektedir. Önemli olan afeti, krizi yönetmek değil, riski yönetmek, ormanların yok olmasını engellemektir. Birçok strateji dokümanında erken uyarı sistemlerinin kurulacağı söylenmesine rağmen bu sistemler hâlâ kurulmamıştır. Sıcak hava dalgasının olduğu dönemlerde ekstra önlemler almak gerekirken bu konuda bir koordinasyon sağlanmamaktadır” diye konuştu.