Eski Bakan Ağbal’ın yönetiminde olduğu Kazancı Holding, orman ve tarım alanına RES kuracak

Yayınlanma: 18.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.09.2024 - 06:47

Türkiye’de “temiz enerji” çalışmaları devam ediyor. Ancak sermayenin yeni gözdesi olan bu sektörde çalışmalar yanlış alanlarda yapılıyor. Eski Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın da yönetiminde olduğu Kazancı Holding’e bağlı Aksa Enerji, Mersin Gülnar’da rüzgâr enerji santralı (RES) kurmak için kolları sıvadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirkete, “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildi. Alınan bu onayla birlikte orman ve tarım arazilerinden oluşan alana 18 rüzgâr türbini kurulacak. 46 ayda tamamlanması planlanan proje kapsamında yine ağaçlar kesilecek.

Aksa’nın 425 milyon 340 bin TL harcayacağı projenin ekonomik ömrü 49 yıl olacak. RES sahası olarak belirlenen alan ve çevresinde ise birçok hayvan türü yaşıyor. Bunların içerisinde kurt, yaban keçisi ve birçok yarasa türü yer alıyor. Ayrıca koruma altındaki küçük akbaba ve üveyik kuşları da alanda görüldü. Bunun yanında RES alanı içerisinde yapılan arazi çalışmalarında endemik bitki türleri de gözlemlendi. Alanda 39 familyaya ait 157 tür de tespit edildi. Bu 157 türün 29’u ise endemik olarak belirlendi.