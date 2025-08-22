Eskişehir Büyükşehir Başkanı Ayşe Ünlüce, Dorlion’u Cumhuriyet’e anlattı: 'Üretim tek çıkış yolumuz'

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere destek olduğu, zeytinliklerin yayılmasını ve değerlendirilmesini öngördüğü proje olumlu sonuçlarıyla dikkat çekti. İktidarın Meclis’ten geçirdiği yasayla zeytinlikleri talana açmasına karşın CHP’li belediye, zeytinliklere verdiği önemle yurttaşların beğenisini kazandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Üretim tek çıkış yolumuz. Zeytin ağacı umudun, barışın ve bereketin simgesi. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla doğayı koruyor, karbonu emerek iklim değişikliğiyle savaşıyor. Bu kadim dostumuzun çoğalması için çiftçimizle dayanışmayı büyüteceğiz” dedi.

Akdeniz ve Ege’nin kadim ağacı zeytin, İç Anadolu’da kök salarak sürdürülebilir tarımda öncü oldu. İklim krizi etkilerinin giderek arttığı, iktidar tarafından geçirilen yasa teklifleriyle zeytinliklerin talana açıldığı bir dönemde, Eskişehir’de geliştirilen proje sonuçlarıyla dikkat çekti. Kuraklıkla mücadelede çözüm olarak öne çıkan zeytin üretimi, Eskişehirli çiftçilere hem ekonomik kazanç hem geleceğe ilişkin yeni bir kapı aralıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında başlatılan “Zeytinciliği Geliştirme Projesi”, ilk meyvelerini verdi. Proje ile İç Anadolu’nun Antalya’sı olarak bilinen mikroklima iklimine sahip Orta Sakarya Vadisi’nde, 257 çiftçiye 32 binden fazla zeytin fidanı dağıtıldı.

YÜKSEK DEĞERLERE SAHİP

Köklü bir zeytincilik geçmişi olan vadide üreticilere yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları yürütüldü. Sarıcakaya Laçin Mahallesi’nde ise belediyeye ait arazilere zeytin fidanları dikildi. Proje; Anadolu’da “Zeytin Baba” olarak bilinen Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya’nın danışmanlığında başladı.

Geçmişi 800 yıla kadar uzanan zeytin ağacının bulunduğu Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini kapsayan vadide, son 50 yılda gerileyen zeytin üretimi yeniden ayağa kalktı. İlk olarak 2022 Kasım ayı erken hasat döneminde bir üreticiden alınan 227 kilogram zeytinden 27 litre zeytinyağı elde edildi. Ekim 2023 erken hasat döneminde 21 üreticiden alınan yaklaşık 10 ton zeytinden 1000 litre sağlık bileşeni yüksek, içimlik zeytinyağı üretimi ile devam etti. 100 ml ve 250 ml’lik şişelerde Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerde satışa sunulan içimlik zeytinyağlarının yapılan testlerinde Türkiye’de ölçülmüş en yüksek değerlerine sahip natürel sızma zeytinyağlarından biri olduğu belirlendi.

ZEYTİN ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ KURULDU

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tarafından zeytinyağının adı Eskişehir’in tarihte bilinen en eski ismi olan “Dorlion” olarak belirlendi. Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapan belediye, 1 Temmuz 2024’te zeytinyağının adını “Dorlion” olarak tescil ettirdi. Belediye, 2024 erken hasat döneminde de 28 üreticiden 13 bin 500 kg zeytinden meyvesi alarak 1300 litre sağlık bileşeni yüksek, içimlik zeytinyağı üretimi gerçekleştirdi.

Yakalanan başarı üzerine büyükşehir belediyesi yeni bir adım daha attı. Kasım-Aralık 2024 olgun hasat döneminde 15 üreticiden 29 ton zeytin alınarak 5 bin 500 litre zeytinyağı üretildi. 5 litrelik tenekelere dolum yapılan yemeklik Dorlion zeytinyağı yine Üretici Marketler aracılığı ile yurttaşlarla buluştu. Yüksek kaliteli zeytinyağı üretimi ile çiftçinin yüzü gülerken alternatif gelir kaynağı bölgeye ekonomik canlılık kazandırdı. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin destekleriyle bölgede üreticilerin güç birliği yapmasını sağlayacak Zeytin Üreticileri Birliği, Ocak 2025 tarihinde resmen kuruldu.

'KALKINMA KIRSALDAN'

Projenin dayanışma ile büyümeye devam ettiğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Eskişehir’de kırsal kalkınmaya büyük önem veriyoruz. Biliyoruz ki; kalkınma kırsaldan başlar. Bu konuda gerek altyapı gerek üstyapı çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Özellikle kırsaldaki nüfusu koruyup tersine göçü hızlandırmak istiyoruz” dedi.

‘KADİM DOSTUMUZ’

Çeşitli desteklerle çiftçilerin elini güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Ünlüce, “Önemli adımlarımızdan biri de geçmişte şehrimizin önemli geçim kaynaklarından biri olan ancak unutulmaya yüz tutmuş zeytinciliği yeniden canlandırmak oldu. Zeytin ve zeytinyağı üretimiyle ilgili çok güzel dönüşler alıyoruz. Hatta Eskişehir’de zeytin ve zeytinyağı üretimini duyanlar oldukça şaşırıyor. İç Anadolu’daki bir kentte böyle bir üretimin yapılıyor olması herkesin ilgisini çekti. Özellikle lezzeti çok beğenildi. Üretimle birlikte çiftçimizin morali de yükseldi. Üretim tek çıkış yolumuz” ifadelerini kullandı. “Dorlion ülkemize armağan olsun” diyen Ünlüce, “Zeytin ağacı umudun, barışın ve bereketin simgesi. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla doğayı koruyor, karbonu emerek iklim değişikliğiyle savaşıyor. Bu kadim dostumuzun çoğalması için çiftçimizle dayanışmayı büyüteceğiz. Eskişehir’in bereketli topraklarında yeniden doğan Dorlion sağlık, bereket ve mutluluk getirsin. Dorlion, ülkemize armağan olsun” diye konuştu.