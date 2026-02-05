Eti Bakır, yeni yılın üzerinden bir ay geçmişken beş projesi için adımlarını tamamlıyor: Cengiz hızlı başladı

İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır, Çorum’da bir maden, Samsun’da ise kalsiyum sülfatın boru hattı için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattı. Bunların yanı sıra bu yıl Sinop’taki bakır madenine onay aldı. Eti Bakır Boyabat için hazırladığı 4 bin 512 sayfalık ÇED raporuyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 20 Ocak’ta olumlu kararı aldı.

Buna göre bakır madeni faaliyeti yaklaşık 897.87 hektarlık bir alanı kapsıyor. Bu büyüklük, futbol sahası ölçüsüyle hesaplandığında yaklaşık 1263 sahaya karşılık geliyor. Proje alanının büyük bölümünü ise ormanlık alanlar, tarım arazileri ve fundalıklar oluşuyor. Yurttaşların da karşı çıktığı proje kapsamında şirket en az 224 bin 895 ağacı kesecek. Ayrıca Ekim 2024’te ihaleyle alınan alanda ihale koşullarını sağlayan tek şirket Cengiz Holding olmuştu.

KARADENİZ’E ATIK

Bu onayın ardından 26 Ocak’ta da şirketin Mardin Mazıdağı’ndaki düzenli depolama tesisi için nihai karar duyuruldu. ÇED aşamasını tamamlayan şirket 89 milyon 500 bin TL değerindeki projeyle tesisi kuracak. 2014’te özelleştirmeyle birlikte bölgedeki gübre tesisini alan Eti Bakır bu tesisi de yanındaki ağaçsız orman alanına inşa edecek.

Bakanlık 28 Ocak’ta ise şirketin Samsun Tekkeköy’de yapmak istediği kalsiyum sülfatın boru hattı projesi için ÇED süreci başlatıldığını duyurdu. Duyurudan bir gün sonra ise proje için 18 Şubat’a halkın katılımı toplantısı tarihi verildi. Bu proje kapsamında ise şirketin Sanayi Mahallesi’nde işlettiği fosforik asit üretim tesisinde oluşan kalsiyum sülfat, deniz suyuyla karıştırılarak Karadeniz’e bırakılacak.

29 Ocak’a gelindiğinde ise bakanlık şirketin İzmir Ödemiş ve Beydağı sınırları içerisindeki antimuan madeninde yapılacak kapasite artışına nihai karar verildiğini duyurdu.

Bununla birlikte ÇED aşamaları biten ve sadece onay duyurusunu bekleyen projeyle yıllık 28 bin 800 ton olan cevher üretim kapasitesi, 50 bin tona çıkarılacak. Tarım arazileri ve meraları kapsayan proje alanının üç ve altı kilometre yakınında birinci derece arkeolojik sit alanı bulunuyor. Bakanlık önceki gün ise Eti Bakır’ın Çorum Laçin’de kömür ocağı, iyileştirme, kırma, eleme, yıkama tesisinde kapasite artışı yapılabilmesi için ÇED süreci başlatıldığını duyurdu.

84 milyon 871 bin TL değerindeki projeyle de mevcut 147.27 hektarlık alanda çalışma yapılırken buna 817.6 hektar daha eklenecek. Bu sayı futbol sahası olarak hesaplandığında 1150’ye denk geliyor. Kömür üretimi ise yıllık 600 bin ton olacak.