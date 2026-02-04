Seyfülislam Kaddafi’nin öldürülmeden bir gün önceki mesajı ortaya çıktı!

Libya’da öldürülen Seyfülislam Kaddafi’nin, hayatını kaybetmeden bir gün önce gönderdiği son sesli mesaj basına yansıdı.

Kuzeni Ahmed Kaddafi tarafından paylaşılan kayıtta, Kaddafi’nin ülkesinin geleceği konusunda derin endişe duyduğu ve dış müdahalelere sert tepki gösterdiği ifade edildi.

"ÜLKEMİZİ YABANCILAR YÖNETİYOR..."

Ses kaydında Seyfülislam Kaddafi’nin huzursuz ve öfkeli bir ruh hali içinde olduğu dikkat çekti. Mesajında, Libya’nın siyasi ve güvenlik durumunun geldiği noktadan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kaddafi, bazı yabancı ülkelerin ülke yönetimine müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

Kaddafi, dış güçlerin Libya’daki gelişmeleri yönlendirdiğini, ülkenin kaderinin yabancı aktörlerin eline bırakıldığını savunarak, bunun Libya halkının fedakârlıkları, çıkarları ve talepleri pahasına gerçekleştiğini vurguladı.

ADLİ TIPTAN AÇIKLAMA

Seyfülislam Kaddafi’nin öldürülmesine ilişkin ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı. Resmî makamlar tarafından olayla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılmazken, Ulusal Birlik Hükümeti’ne bağlı güçler cinayetle herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını açıkladı.

Kaddafi’nin siyasi ekibi ise olayın salı günü öğle saatlerinde gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamaya göre, yüzleri maskeli dört silahlı kişi, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Kaddafi’nin kaldığı mekâna girerek suikastı gerçekleştirdi.

Öte yandan, Libya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, adli tıp raporuna göre Seyfülislam Kaddafi’nin ateşli silah yaraları nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Savcılık, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve sorumlular hakkında ceza davası açılacağını duyurdu.

VELİAHTLIKTAN TUTUKLULUĞA...

Bir dönem babasının en güçlü halefi olarak görülen Seyfülislam Kaddafi, uzun yıllar Libya siyasetinin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edildi. Resmî bir görev üstlenmemesine rağmen, ülkenin petrol politikaları ve dış ilişkilerinde aktif rol oynadı.

Ayrıca Libya’nın kitle imha silahlarından vazgeçme sürecinde müzakereleri yürüttü ve 1988’de İskoçya’nın Lockerbie kentinde Pan Am uçağının düşürülmesiyle ilgili tazminat görüşmelerinde yer aldı.

Seyfülislam Kaddafi, eğitimini London School of Economics’te aldı ve akıcı İngilizce konuşuyordu. Bu yönüyle bir dönem Batı’ya en yakın Libyalı siyasetçi olarak görüldü.

2011 AYAKLANMASI

2011’de Kaddafi yönetimine karşı başlayan halk ayaklanması sırasında Seyfülislam, ailesinin yanında yer aldı ve muhaliflere karşı sert söylemler kullandı.

O dönem Reuters’a verdiği demeçte, “Burada savaşacağız ve burada öleceğiz” ifadelerini kullandı. Ülkede kanlı bir iç savaş yaşanacağı uyarısında bulundu.

Başkent Trablus’un muhaliflerin eline geçmesinin ardından Seyfülislam, Nijer’e kaçmaya çalıştı. Ancak yolda yakalanarak Zintan’a götürüldü.

Bu süreçte, kabileler arasındaki ihanet sonucu muhaliflere teslim edildiği de öne sürüldü.

HAPİS VE DAVA SÜREÇLERİ

Seyfülislam Kaddafi, yaklaşık altı yıl boyunca Zintan’da tutuklu kaldı. 2015’te Trablus’ta bir mahkeme tarafından savaş suçları nedeniyle idama mahkûm edildi.

2017’de çıkarılan af yasası kapsamında serbest bırakılan Kaddafi, uzun süre gözlerden uzak yaşadı. 2021’de güneydeki Sebha kentinde yeniden ortaya çıktı.

Aynı yıl cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Ancak bu girişim, silahlı grupların ve birçok siyasi aktörün tepkisini çekti.

SİYASETE DÖNME ÇABALARI

2021 seçimlerinin yapılamamasında Seyfülislam Kaddafi’nin adaylığının önemli bir etken olduğu öne sürüldü.

Hakkındaki mahkûmiyet kararı nedeniyle adaylığı reddedildi, itiraz süreci ise silahlı gruplar tarafından engellendi.

Bu gelişmeler, Libya’da seçim sürecinin çökmesine katkı sağladı.

Seyfülislam Kaddafi, 2021’de The New York Times’a verdiği röportajda siyasi stratejisini şöyle anlatmıştı:

“Libya halkından on yıl uzak kaldım. Yavaş yavaş geri dönmelisin… İnsanların zihinlerini etkilemelisin.”

'KADDAFİ' SOYADININ SEMBOLİK ÖNEMİ

İngiltere merkezli Royal United Services Institute araştırmacısı Jalel Harchaoui, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, Seyfülislam’ın kamuoyunda sembolik öneminin çok yüksek olduğunu belirtti.

Harchaoui, “Bu sembolik güç, 2021 seçimlerinin önündeki en büyük engellerden biriydi. Ölümünün ardından Kaddafi yanlısı gruplarda öfke ve moral bozukluğu artacaktır. Aynı zamanda seçimlerin önündeki önemli bir engel de ortadan kalkmıştır” dedi.