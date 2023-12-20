Foça’da “Ekoköy” adı altında rant projesi

Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:47

Güncelleme: 20.12.2023 - 11:47

Foça ilçesinde 510 dönümlük alanda başlatılan Ekoköy projesi protesto edildi. Mera alanı olan ve gölet yapılması planlanan bölgenin cevizli bahçeye çevrildiği, Foça Belediyesi’nin imar planı olmayan bölgeye ruhsat vererek Ekoköy kandırmacası adı altında 14 otel 260 villanın yer aldığı bir rant projesinin hayata geçirildiği iddia edildi. Çevreciler projenin durdurulmasını istedi.

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu öncülüğünde, Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin katılımıyla düzenlenen eyleme Foça Barış Kadınları ve İzmir Yaşam Alanları Plaformları ile Foça Kent Konseyi üyeleri de destek verdi. Doğa severler, “Ekoköy değil rant projesi” “Foça'da Ekoköy değil ekokırım var” yazılı döviz ve pankartlarla Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’na yürüdü.

Yapılan yazılı açıklamada, “ Adı Ekoköy kendisi lüks villa kent olan bir yağma projesi başlatıldı. “Ekolojik köy” adı altında “süper lüks yapılar” kurulması planlan proje de 14 otel 260 villa, müştemilatlar ve bir de sera planlanmış.İnşaat alanı 49 bin metrekare görünse de yollar, altyapı, otopark bütününde 100 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Konaklama tesisi diye ifade edilenler ise otel. Gölet yapılması planlanan alan Ekoköy Projesi’ne tahsis edildi” denildi.

Tarım arazilerini korumaya devam edeceklerini söyleyen çevreciler, ““Foça’da ki tarım arazilerinin el altından imara açılmasına ve betona teslim edilmesine sonuna kadar karşı çıkmaya devam edeceğiz. Denetim ve icra yetkisi olan kurumlara sesleniyoruz; hiç kimse üç maymunu oynamasın. Bu yanlıştan bir an önce dönülsün!” çağrısı yaptı.