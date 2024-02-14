Foça’da “Sağlık Turizmi” isyanı: JES istemiyoruz!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 09:37

Güncelleme: 14.02.2024 - 09:37

İzmir Foça ilçesinin Fevzipaşa mahallesinde yapılması planlanan 'Termal Turizm’ amaçlı iki adet ‘Jeotermal Kaynak Arama Sondaj' projesi için Foça Belediyesi tarafından açılan dava kapsamında mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti bölgede keşif yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “ÇED gerekli değildir” kararına tepki gösteren çevreciler ve yöre halkı “Sağlık turizmi bahane rant şahane! JES istemiyoruz” yazılı pankart ile heyeti karşıladı.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ‘‘Foça’nın doğal güzellikleri en önemli zenginliklerimizdendir. Termal sondaj projesinin doğamızı ve halkımızın sağlığını tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz. Geleceğimize onarılmaz zararlar vereceğine inandığımız bu projenin iptali için tüm yasal haklarımızı kullanarak mücadele etmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu üyeleri de, termal sondaj projesinin Foça’nın tarım alanlarını, su kaynaklarını ve doğal güzelliklerini tehlikeye atacağını, buna projeye karşı ses yükselterek kamuoyunu bilgilendirmeye ve Foça’yı korumak için mücadeleye devam edeceklerini belirttiler.