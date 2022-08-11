Yaban hayatı böyle görüntülendi

İHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:57
<p>Kırıkkale'de dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile yaban hayvanları doğal ortamında görüntülendi.</p>

Kırıkkale'de dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile yaban hayvanları doğal ortamında görüntülendi.

<p>Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla dağlık ve ormanlık bölgelerindeki bazı noktalara fotokapan yerleştirdi. </p>

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla dağlık ve ormanlık bölgelerindeki bazı noktalara fotokapan yerleştirdi. 

<p>Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve popülasyon yoğunlukları belirleniyor. Hayvanların beslenme alanları ve nasıl beslendikleri de bu çalışma ile tespit edilebiliyor.</p>

Yaban hayatı varlığının kayıt altına alındığı fotokapan çalışmalarıyla türlerin yayılış alanları, popülasyon dinamikleri ve popülasyon yoğunlukları belirleniyor. Hayvanların beslenme alanları ve nasıl beslendikleri de bu çalışma ile tespit edilebiliyor.

<p>Ormanlık ve dağlık alanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara; yiyecek arayan karaca, vaşak, kurt, domuz ve tavşan gibi hayvanlar yansıdı.</p>

Ormanlık ve dağlık alanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara; yiyecek arayan karaca, vaşak, kurt, domuz ve tavşan gibi hayvanlar yansıdı.

Yaban hayatı Orman çekim

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