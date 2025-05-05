Gemi söküm tesislerine yıkım kararı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 12:04

Güncelleme: 05.05.2025 - 12:17

İzmir’in Aliağa ilçesinde başta asbest olmak üzere zehirli madde içeren gemilerin sökümüyle ve iş kazalarıyla sürekli gündeme gelen Aliağa Gemi Söküm Tesisi alanını TOKİ'den devralan Aliağa Belediyesi, Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği’nin (GEMİSANDER) levhasını indirdikten sonra kaçak olduğu belirtilen 5 ayrı işletmeyi yıkmak için kepçeler ve dozerlerle baskın yaptı. Belediyenin yıkım ekiplerine karşı duran işletme sahipleri, çalışanları da yanına alarak yıkıma karşı direndi. Bölgede gerginliğin çıktı.

15 BİN TON TEHLİKELİ ATIK

Belediyeden yapılan açıklamada, “İncelemelerde tehlikeli atıkların çevreye zarar verici şekilde depolandığı, bazı bölgelerde üzerinin toprakla kapatıldığı tespit edilmiştir. Bu şekilde bölgede 15 bin ton tehlikeli atığın vahşi depolama yöntemiyle insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokacak şekilde etrafa saçıldığı öngörülmektedir. Belediyemizce konu ile ilgili olarak ivedilikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, Kıyı ve Tersaneler Genel Müdürlüğüne, Aliağa Liman Başkanlığına ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesine bilgilendirme ve ihbar yapılmış olup, sorumlular hakkında faaliyet durdurma dahil her türlü yaptırım uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

“BELEDİYENİN KEYFİ UYGULAMALARI VAR”

Sektör temsilcileri de mülkiyet hakkı taleplerine rağmen çeşitli engellemelerle karşı karşıya kalındığı belirtilerek işçilerle birlikte eylem yaptı. Yapılan açıklamada, “Bedelini ödeyerek tapularımızı almak istememize rağmen, Aliağa Belediyesinin keyfi uygulamalarıyla karşı karşıya kalmaktayız. 504 dönümlük arazinin tamamı için bize sunulan rakamları kabul etmemize rağmen, belediye eliyle adeta bir linç kampanyasına maruz bırakılıyoruz. Bizim tek isteğimiz herhangi bir hukuki süreçle karşılaşmadan, sözleşmelerimizi tamamlayarak mülkiyet hakkımıza kavuşmaktır. Yaklaşık elli yıldır faaliyet gösteren sektörümüzün, bir belediye iştirakinin inisiyatifine terk edilmesi bizleri son derece zor durumda bırakmaktadır. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında, imar kaynaklı sorunlar sektörün suçuymuş gibi gösterilmekte; imarsız alanlarda imara aykırılık gerekçesiyle cezalar kesilmekte, haciz işlemleri uygulanmakta, tahsilatlar yapılmaktadır. Üstelik ruhsat harçları toplanmış, ancak ruhsatlar verilmemiştir. Buna rağmen, üç yıl önce ruhsat vaadiyle ödeme yapan firmalarımıza yıkım kararları gönderilmiştir. Tüm bu usulsüz ve keyfi uygulamalar nedeniyle, elli yıllık sektörümüzün kaderi, Aliağa Belediyesi iştiraki olan APAŞ şirketinin insafına bırakılmıştır. Bizler, devletimizden yalnızca hakkımız olan tapularımızı, bedelini ödeyerek almak istiyoruz” denildi.