Giresun halkı, AKP'li milletvekilinin zehir saçan madenine karşı ayaklandı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 14:13

Güncelleme: 30.08.2024 - 14:29

Çevreye verdiği tahribatla yöre halkını canından bezdiren maden şirketinin, bölgede yarattığı sayısız tahribat ve doğal su kaynaklarını kirletilmesi bölgede yaşayan köylüler tarafından protesto edildi.

Yöre halkının iki yılı aşkın süredir tüm şikayetlerine rağmen vahşi madencilik faaliyetleri ile bölgede tahribat yaratmayı sürdüren AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu “Alagöz Madencilik” isimli şirket, Giresun’daki Harşit Vadisi’nde; Doğankent’in Söğütağzı, Çatalağaç, Çatak ve Süttaşı köyleri, Tirebolu’nun Eymür Köyü, Gariygen Mevkii ve Görele’de Soğukpınar Köyü ile Patan Mahallesini tehdit ediyor.

Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç Köyü Keltaş Tepe mevkiinde madencilik faaliyeti yürüten şirketin çevre tehdidine karşı köylüler, miting ve basın açıklaması düzenledi. Madenin atıklarının ağır metallerle kirlettiği Derindere Batak Deresi mevkiinde bir araya gelen yöre halkı ellerinde pankartlarla yürüdü.

'İÇME SULARINA VE DOĞAYA ZARAR VERİYOR'

Köylüler maden şirketinin yollarına, hayvanlarına, içme sularına, derelerine ve doğaya zarar verdiğini, Giresun Valiliği ve Çevre İl Müdürlüğü’nün, şirkete karşı korumacı davrandıklarını belirterek, mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

Gazetecilere açıklama yapan yöre halkı, maden şirketi tarafından köyün yollarının ağır tonajlı araçlarla tahrip edildiğini, yapımı için 2 yıl önce taahhüt verilen tensip bentlerinin tamamlanmadığını, dere sularının maden atıklarını köylerine yaydığını belirtirken, madenin faaliyetleri öncesi kullanılan tüm içme suyu kaynaklarının zehirlendiğini dile getirdiler.

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI

Daha önce Iğdır’da görev yapan ve 2020-2023 yılları arasından Giresun Valiliği görevini yürüten şimdiki Manisa Valisi Enver Ünlü tarafından, maden şirketine ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verildiğini ifade eden köylüler, konuyu mahkemeye taşıyarak kararı iptal ettirdiklerini, fakat Vali Ünlü’nün AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün maden şirketine jet hızıyla yeniden ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verdiğini söylediler.

Maden şirketinin halihazırdaki atık havuzunun tamamen dolduğu ve her an taşabileceği riskiyle karşı karşıya olduklarını söyleyen köylüler, şirketin Giresun’un Doğankent, Çanakçı, Görele ve Tirebolu ilçesine bağlı diğer köyleri de tehdit altına alacak 250 futbol sahası büyüklüğünde yeni atık havuzu yapımı için süreç başlattığı ifade ettiler.

Köylüler, Giresun Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne defalarca başvuruda bulunduklarını fakat maden şirketine yönelik korumacı bir tavırla karşı karşıya kaldıklarını, seslerini duyurabilmek için başlattıkları protestoları sürdüreceklerini açıkladılar.