Gökova Körfezi’nden günlük 3 bin 420 kg. çöp topladı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 13:01

Güncelleme: 07.11.2023 - 13:01

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gökova Körfezinde turizm sezonun sona ermesiyle birlikte başlattığı kıyı temizliğini tamamladı.

Muğla’da mavi yolculuğun uğrak noktası olan Gökova Körfezi turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, eşsiz sahilleri ve deniziyle ünlü Muğla’da, kıyıları temiz tutmak ve gelecek nesillere daha mavi daha yeşil bir kent bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi teknelerden atık toplamanın yanı sıra dalgıçlarla deniz dibi temizliği ve koylarda çevre temizliği gerçekleştiriyor.

ÇÖPLER TESİSLERDE BERTARAF EDİLDİ

Gökova Körfezi’nde araç yolu olmayan koylarda Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyı temizliği yaptı. Yatların uğrak yeri olan koylarda yapılan kıyı temizliğinde günlük 3 bin 420 kg çöp toplanırken, 1 Ocak 2023 tarihinden bu güne 35 bin 685 kg çöp toplandı. 2014 yılından bu güne Gökova Körfezindeki koylardan 218 bin 985 kg çöp toplandı. Toplanan çöpler çevreye zarar vermeden Muğla Büyükşehir Belediyesi katı atık tesislerinde bertaraf edildi.