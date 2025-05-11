Güllük Körfezi’nde talana fren: Halk kazandı

Muğla’nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık mahallesinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan İasos Antik Kenti içerisinde bulunan Cennet Koyu’na yapılmak istenen “İasos Yat Limanı ve Çekek Yeri Projesi”nde zafer halkın oldu.

Güllük Körfezi’nde talana fren: Halk kazandı
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Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi’nden ruhsat alamayan proje için Muğla Valiliği’nden verilen “ÇED Olumlu” kararı yöre halkının Muğla 4. İdare Mahkemesi açtığı dava sonucunda iptal edildi. Mahkeme heyeti projenin ekosisteme geri dönülemeyecek zarar vereceği gerekçesiyle ÇED Olumlu kararını iptal etti.

Davacılardan İasos Mahalle Meclisi Derneği Başkanı Hülya Scobie, bölgenin turizm, tarım, zeytin ve orman alanlarıyla çevrili olduğunu belirterek, deniz ekosisteminin de projeden olumsuz etkileneceğini söyledi. Scobie, “Bu karar, sadece cennet koyumuzu değil, aynı zamanda Güllük Körfezi’nin doğal zenginliğini ve kıyı ekosistemlerini de koruma altına almış, hepimize umut olmuştur” dedi.


Etiketler: #muğla #Cennet Koyu #çed
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