Güneş enerji santralları yine tarım arazileri ve ormanlarda planlanıyor

Yayınlanma: 04.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.01.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanlığı’na ait Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyesi Fuat Tosyalı’yla ailesinin sahibi olduğu Tosyalı Holding, Osmaniye için kolları sıvadı. Toprakkale’deki Türkmen ve Büyüktüysüz mahalleleri arasında yer alan 147 hektarlık yani 207 futbol sahası büyüklüğündeki alanda güneş enerji santralı (GES) kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Şirketin 1 milyar 802 milyon 652 bin TL harcayacağı proje kapsamında 179 bin 452 güneş paneli kurulacak. Bu paneller çevre düzeni planlarına göre orman, çayır ve mera olarak kayıtlı alanlarda yapılacak. İnşaat ve montaj süresi 17 ay sürmesi planlanan projenin ekonomik ömrü ise 25 yıl olarak öngörülüyor.

Öte yandan iktidara yakın gazetelerden Yeni Şafak’ın da sahibi olan Albayrak Grubu da Antalya’da GES kurmak istiyor. Grup bünyesinde yer alan Albayrak İnşaat, Kaş’taki Akörü Mahallesi’nde çalışma yapacak. Bakanlık onayını bekleyen projeyle birlikte kuru marjinal tarım arazisine 5 bin 191 güneş paneli kurulacak. 34 milyon 505 bin TL harcanacak olan projenin ekonomik ömrü ise 30 yıl olarak hesaplandı.

TEŞVİKLER DURMUYOR



Öte yandan sık sık teşvik uygulamalarıyla gündeme gelen, Tosyalı Holding’e bağlı Tosyalı Demir Çelik'in Hatay İskenderun’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 5 Kasım 2024’te 22 milyon 573 bin dolarlık dahilde işleme izin belgesi verildi. Tosyalı Profil ve Saç Endüstrisi’ne de Kasım 2024’te 43 milyon 461 bin dolar ve 59 milyon 758 bin dolar iki ayrı dahilde işleme izin belgesi verildi. Söz konusu belge kapsamında bu şirket, ithalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muaf tutulacak. Geçen aylarda da şirkete bu kapsamda milyonlarca dolarlık ayrıcalık tanınmıştı. Şirkete son üç ayda bu kapsamda tanınan ayrıcalık 400 milyon doları aştı.

İskenderun’da 8 Kasım 2023’te Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlama sonucu iki işçi yaşamını yitirmiş, 12 işçi de yaralanmıştı. Fuat Tosyalı, yöneticisi olduğu Varlık Fonu’nun şirketlerine boru satması nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.