Güvenpark'taki pano tartışması sürüyor: Şehir plancıları hukuki süreç başlatacak

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Güvenpark’taki elektronik reklam panosuna tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklama yapıldı. Pano için, “Kentsel tasarımın temel ilkelerinden biri olan kamusal alanın bütünselliği ve erişilebilirliği, Güvenpark`ın merkezine yerleştirilen büyük ölçekli elektronik reklam panosuyla ciddi biçimde zedelenmiştir” yorumu yapıldı. “Ankara’nın en yoğun yaya sirkülasyonuna sahip merkezi olan Kızılay’da, metro çıkışı ile park girişinin kesişim noktasında konumlanan bu müdahale, yaya akış sürekliliğini kesintiye uğratan, görsel ve mekânsal baskı yaratan bir nesne haline gelmiştir” değerlendirmesinde bulunuldu. Söz konusu panonun, kamusal mekanın ticarileşmiş bir görsel tüketim alanına dönüştürülmesine hizmet ettiği ifade edildi.

Şubeden yapılan açıklamada şu sorulara yanıt arandı:

"AMACA HİZMET EDİYOR MU?"

“1) ABB, Güvenpark kentsel tasarım projesinin kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde yürüdüğünü, benzer şekilde reklam panosunun geçici bir uygulama olduğunu iddia etmiştir. Kentsel tasarım projesinde yer almayan bir tanıtım panosunun doğal sit alanına izinsiz bir şekilde konulması, geçici olduğundan bahsedilen bir uygulamanın 1 yılı aşkındır alanda bulunması ve üstelik konunun yargıya taşınarak meşruiyet ve kalıcılık kazandırılmaya çalışılması söz konusu şeffaflık ilkesi bağlamında nasıl açıklanacaktır? ABB, kentin diğer alanlarında gerçekleştirmekte olduğu veya gerçekleştirmeyi planladığı diğer plan ve projelerde kamuoyu güvenini bu tutumla mı sağlamayı hedeflemektedir?

2) ABB, yürüttüğü kentsel tasarım projesinin Güvenpark’ın özgün dokusuna uygun şekilde gerçekleşeceğini ve parkın yakın çevresinin bu özgün dokuya uygun olarak yenileceğini belirtmiştir. Yukarıda aktarılan değerlendirmeler sonucunda bu tanıtım panosunun bu amaca hizmet ettiğini söylemek mümkün müdür?

3) Aralık 2024`te Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu reklam panosunun izinsiz ve mevzuata aykırı olduğunu belirtirken, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Mayıs 2025`te herhangi bir sakınca bulunmadığını belirtmiştir. Aynı kurul yukarıda bahsedilen incelemeyi müteakip ABB`nin can ve mal güvenliğini sağlaması koşuluyla panonun mevcut yerinde bulunmasında bir sakınca görmemiştir. Aynı kurumun (veya kuruma bağlı birimlerinin) bu kadar kısa süre zarfında birbirine bu kadar zıt kararları alması nasıl mümkün olabilmiştir? Eğer panonun hiçbir sakınca yaratmayacağı ifade ediliyorsa neden can ve mal güvenliğinin sağlanması şeklinde bir şart koşulmuştur? Günün her saatinde yoğun şekilde taşıt ve yaya trafiğinin aktığı kent merkezinin kalbinde bu ölçülerde bir dijital reklam panosu yerleştirmenin hem taşıtlar hem de yayalar açısından bir güvenlik problemi yaratmayacağı kabulü hangi gerekçelerle desteklenmektedir? Kurumlar, sorumluluklarını birbirlerinin üzerine yıkarak böylesine önemli bir sit alanında yapılan müdahalede sorumluluk almaktan neden kaçınmaktadırlar?

4) Koruma alanlarındaki yapılaşma yasaklarına ilişkin hem planda hem de mevzuatlarda son derece açık hükümler bulunuyorken, bahsi geçen kurumlar Güvenpark`ın mekânsal ve algısal bütünlüğünü olumsuz etkileyen bu yapıyı neden savunmaktadırlar?”

"PARKIN KİMLİĞİNE ZARAR VERİLMEMELİ"

Açıklamada son olarak şu ifadeler kullanıldı: “Cumhuriyetin kuruluşunun ve Ankara`nın başkent oluşunun sembol mekânlarından biri olan Güvenpark`ın çevresi ile mekânsal bütünlüğünü zedeleyen, Güven Anıtı ile bütünleşik mekân algısını ve kent merkezinin silüetini bozan, parkın 1. derece doğal sit alanı kimliğine zarar veren, bugüne kadar yapılan müdahalelerle zaten parçalanarak küçülmüş ve çevresinden koparılmış bir yeşil alanı böylesi büyük bir hacimle adeta görünmez kılan ve planlara, mevzuatımıza aykırı işlem tesis edilerek inşa edilen bir dijital reklam panosunun derhal kaldırılması ve parkın özgün kimliğine daha fazla zarar verilmemesi gerekmektedir. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak konuya ilişkin hukuki süreci başlatacağımızı ve Güvenpark’ın tarihsel, doğal, mekânsal değerlerini zedeleyen bu ve benzeri tüm uygulamalara karşı kesin sonuç alıncaya kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”