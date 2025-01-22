Güzelbahçe’de özelleştirme isyanı: Ranta hayır

Yayınlanma: 22.01.2025 - 14:12

Güncelleme: 22.01.2025 - 14:12

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın geçen günlerde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi’nde 11 bin 639 metrekare alanı satış listesine koydu. Başkanlığın alanda konut yapılmasını öngören ihaleyi çıkması bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. İhale ilanının ardından Güzelbahçe Belediyesi, ilçedeki STK’lar, bölge halkı ve CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü, alanın satılarak konutlaştırılması kararını protesto etti.

Protestoya, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, STK temsilcileri ve bölge halkı katıldı. Eylemde yapılan konuşmalarda ise alanın konut alanına çevrilmek istenmesine karşı yargı sürecinin devam ettiğine dikkat çekildi.

GÜNAY: RANTA VERİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ

Konuşmasına Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenleri anarak başlayan Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay, “Kaybettiğimiz 76 canımıza Allah’tan rahmet, ailelerine de sabırlar diliyoruz. Bugün yas var. Burası spor alanı olarak zamanında planlara işlenmiş bir yer. Biz Büyükşehir Belediyemiz ile mahkemeye başvurduk. Daha mahkeme sonuçlanmadan, Danıştay’da beklerken daha bilirkişi raporları çıkmadan Şubat’ın 12’sinde buranın konut olarak ihaleyle satılacağını gördük. Görmemizle beraber buna tepki koyduk bugün itibarıyla da Danıştay’a itiraz dilekçelerimizi yeniliyoruz. Daha bilirkişi raporu çıkmadı. Danıştay bir karar vermeden 12 Şubat’ta buranın ihalesi var. Bunu kabul etmiyoruz. Biz bu konuda yasal işlemleri takip ediyoruz. Buranın spor alanı kalması için, Kahramandere’deki böyle bir yerin ranta verilmesini de hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Korkmuyoruz, korkmayacağız. Kahramanedere’deki bu alanın spor alanı kalması için tüm yetkilileri buraya davet ediyoruz. Bu spor alanı ranta çevrilmesin” diye konuştu.

SEYREK: SUSMAYACAĞIZ VE BİAT ETMEYECEĞİZ

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Seyrek ise halkın sindirilmeye çalışıldığını belirterek, “Her gün bir şekilde acılarla buluşuyoruz. En son duyduğumuz rakam ki televizyonlarda artık sadece rakam olarak duyuyoruz. Bolu’da 76 canımız, Bolu’da yaşamını yitirdi. Bugün yas var. Otele tatile gidiliyor, ihmalden ölüyoruz. Yola çıkıyoruz, bir trafik canavarı çıkıyor, ihmalden yine ölüyoruz. Paramız çok yok trene binelim diyoruz. Çorum’da tren kazasında ölüyoruz. Eylem yapalım çıkalım dışarı diyoruz. Gezi’de ölüyoruz. Sürekli ölüyoruz. Ve buna da alıştık. Ne kadar garip! Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de ağaçlara, topraklara, gençlerin spor yapacağı alanlara da müdahale ediyorlar. Neymiş burayı ev yapacaklarmış. Buna da alışıyoruz. Ama buradan şunu haykırıyoruz: Biz ne ölmeye ne toprakları ranta açmanıza ne sizden olmayanları terörist ilan edip içeri atmanıza… Hiçbir şeye alışmayacağız. Biz sizden korkmuyoruz, susmayacağız ve biat etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

DOĞRUER: BURANIN KESİNLİKLE HALKA VERİLMESİ İSTİYORUM

Bölge halkından Şems Doğruer, alanın halka verilmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Böyle güzel bir alanın ranta çevrilmesini istemiyorum. Zaten mahkeme süreci devam ederken buranın satışa çıkması hiç hoş değil. Burası halkın olmalı. Açık alanlar çok önemli. Her yer betonlaşırsa ne olacak? İnsanlar da beton gibi olur. Buranın kesinlikle halka verilmesi istiyorum. Çocukla için oyun alanı olabilir.” Güzelbahçe Belediyesi Spor Kulübü Teknik Direktörü Yasin Çamtepe, alanını spor alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Biz burada bin 200 öğrenciye eğitim vermekteyiz. Çocuklarımızı kahve köşelerinden, kötü alışkanlıklarsan uzak tutmak için spora çekiyoruz. Buradaki herkes profesyonel olarak spor yapacak diye bir anlayışımız yok. Sadece çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Bizim spor tesislerine ihtiyaçlarımız var. Avrupa’da her mahallede ikişer üçer tane spor tesisi varken ülkemizdeki spor tesisleri kapatılıyor. Bu konuda çok eksiğiz. Elimizdeki imkânları kullanmak yerine kapatıyoruz. Biz spor alanlarının çoğaltılmasını istiyoruz. Spor tesisleri çoğalsın. Ülkemizde sağlık bir nesil yetiştirelim.”

ÖZDEMİR: HEM EŞİLİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Güzelbahçe Çevre Güzelleştirme Kültür Derneği (GÜLDER) Başkanı Deniz Özdemir, alanın spor alanı olarak kullanılmasının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını belirterek şunları söyledi:

“Biz her zaman toplumun faydasına olan projelere imza atılmasını istiyoruz. Burada bir betonlaşma ve yapılaşma olması demek, halkın kullanımından uzak, ranta hizmet eden bir alan olması demek. Biz buranın gençlerin de kullanabileceği, aktif spor yapabileceği, böylelikle yaşamda karşılaştıkları olumsuz negatif etkilerden sıyrılabilecekleri, madde bağımlılığından uzaklaştırabilecek bir alanı neden ranta teslim edelim? Biz buraya sahip çıkıyoruz. Gençlerimiz ve halkımızın kullanımı için istiyoruz. Spor alanı olduğunda çevresinde yeşil alan bırakılma zorunluluğu da var. Hem yeşilimize sahip çıkacağız hem de gençlerimizin geleceğine sahip çıkacağız.”