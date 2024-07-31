Halk tepki gösterdi ÇED toplantısı yapılamadı

Yayınlanma: 31.07.2024 - 16:57

Güncelleme: 31.07.2024 - 16:57

“Yenilenebilir enerji” adı altında orman alanları talan edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onay verdiği Özgül Holding’e ait Lodos Yenilenebilir Enerji’nin Muğla’da Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan’da yapmak istediği RES (rüzgâr enerji santralı) projesi için gerekli olan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) halkın katılımı toplantısı yurttaşların yoğun protestoları sonucu yapılamadı.

Arıcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu, Uluslararası Bern Sözleşmesi ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin listelerine giren memeli ve kuş türleri ile endemik bitkilerin olduğu orman sınırları içerisinde kalan bölgeye 10 rüzgar türbini dikilmesi ön gören projeye karşı çıkan yurttaşlar, Yatağan’ın Şerefköy mahallesinde yapılması gereken toplantıyı düdük, ıslık ve sloganlarla engel oldu. Şerefköy halkı dışında Deştin, Esenköy, Alaşar, Kavaklıdere ve Yenimahalle sakinlerinin ve muhtarların da destek verdiği protestolar sonunda “Halkın bilgilenmek istememesinden dolayı” ve “ bilgi almak istemediler” şeklinde tutanak tutuldu. Tutanağı beğenmeyen köylüler ve muhtarlar kendi tutanaklarını tutarak Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verdi.