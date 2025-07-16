Her adımları yıkım: En az 4 bin 237 ağaç kesilecek

Bölgedeki 20.69 hektarlık ocağını 81.76 hektar yani 115 futbol sahası büyüklüğüne genişleyecek. Şirketin bu çalışmaları da Hassa’daki orman arazilerinden oluşan alanda yapılacak.

Proje bedeli 30 milyon 850 bin TL olan projeyle birlikte üretim kapasitesi de artırılacak. Yıllık 200 bin ton olan üretim 440 bin tona çıkarılacak. Projeye kapsamında yapılacak yeni çalışmalarla birlikte ağaçlar da kesilecek.

Şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunduğu çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre, ek poligon olarak belirlenen 61.07 hektarlık alanın 16.791 hektarında ağaç kesimi yapılacak. Bu da en az 4 bin 273 ağacın kesileceğini ortaya koyuyor.

Ayrıca şirketler bu hesaplamaları yaparken sekiz santimetre çapının altındaki ağaçları saymıyor. Projeye ilişkin son kararı da bakanlık verecek. Bakanlık bünyesindeki inceleme değerlendirme komisyonu da 13 Ağustos’ta toplanacak.

ENDEMİK TÜRLER VAR

Proje alanı ve çevresinde arazi ve literatür çalışmaları da yapıldı. Bunun sonucunda 40 familyaya ait 135 bitki taksonu tespit edildi. Öte yandan bölgede üç endemik tür de bulunuyor. Bunların içerisinde gök müşkürüm, amanos geveni ve boncuk şalba gibi Türkçe isimli türler bulunuyor.

Ayrıca bölgede altı kurbağa, 29 sürüngen, 88 kuş ve 45 memeli türü bulundu. Öncelikli türler arasında ise bir sürüngen, üç kuş ve iki memeli türü yer aldı.

YURTTAŞ KARŞI ÇIKIYOR

Projeye ilişkin bakanlık Hassa’daki Akbez Mahallesi’nde halkın katılımı toplantısı için 30 Nisan 2024’e tarih verdi. Saat 11.00’de çay bahçesinde yapılan toplantıya yurttaşlar gitti. Ancak projeye karşı çıkan yurttaşlar, bilgi almak istemediklerini belirterek toplantıyı yaptırmadı.