İliç’te dokuz emekçinin yaşamını yitirdiği maden 20 gün içinde yeniden açılabilir!

Yayınlanma: 09.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.11.2024 - 04:00

Erzincan İliç’te 13 Şubat’ta siyanürlü liç yığınında kayma meydana geldiği ve dokuz emekçinin yaşamını yitirdiği Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold Madencilik’in ana ortağı Kanada merkezli SSR Mining 2024 üçüncü çeyrek raporunu yayımladı. SSR Mining’in yatırımcılarıyla paylaştığı 2024 üçüncü çeyrek raporunda uygun koşulların oluşması ve toplumsal muhalefetin olmaması halinde madenin yeniden faaliyete geçebileceği belirtildi. Raporda, “SSR Mining, tesisin yeniden faaliyete geçebilmesi için gerekli olan izinleri almak üzere ilgili makamlarla görüşmeleri sürdürüyor. Gerekli onayların yeniden alınmasının ardından Çöpler’deki ilk operasyonlar 20 gün içinde yeniden başlayabilir” dendi. Facianın ardından Erzincan İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 2021 yılında, kapasite artışı için verdiği “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” raporunu ve ruhsatı iptal etmişti. Raporda bu karara atıfta bulunularak madenin yeniden faaliyete geçmesine onay verildiği takdirde 2014 yılında verilen ÇED kararı kapsamında daha düşük bir üretim kapasitesiyle madencilik faaliyetlerine devam edilebileceği belirtildi.

İliç’teki faciada iş makineleri ile yüzlerce personelin katıldığı ve aylarca süren aramalar sonunda işçilerin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Cumhuriyet geçen aylarda şirketin madenin yeniden faaliyete girebilmesi için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptığını gündeme getirmişti.