İliç’te siyanür tartışmaları sürerken ağır metaller göz ardı ediliyor

Yayınlanma: 10.03.2024 - 13:15

Güncelleme: 10.03.2024 - 13:18

Erzincan İliç’te yaşanan maden faciasının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerine yönelik tartışmalar sürüyor. Bölgedeki asıl tehlikenin siyanür olmadığına dikkat çeken Bozoğlu, “Asıl dikkat edilmesi gereken konu ağır metaller. Çünkü siyanür canlıların vücudunda biriken kimyasal bir madde değil. Öldürücü etkisi var ama kalıcı bir etki bırakmıyor. Ancak ağır metaller çok daha yoğun ve kalıcı bir şekilde yüzyıllar sürecek bir kirlilik yaratma riski barındırıyorlar” diye konuştu. Kadminyum, arsenik, cıva gibi ağır metallerin bu bölgede toprakta çözünmüş halde bulunduğunu belirten Bozoğlu, “Yağmur ve karla birlikte hem toprağa bulaşıyor hem de yer altı sularıyla Fırat’a karışma riski bulunuyor. Ağır metaller bu anlamda Erzincan İliç’teki şu anda en önemli çevresel riski oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

‘Vücutta birikiyor’

Bozoğlu, ağır metallerin bünyesinde biriken balık tarzı canlıların tüketimiyle insanlara geçme tehlikesinin altını çizerek “Bu ağır metaller vücuttan atılamıyor ve birikiyor. Kansere ve çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Siyasi iktidar ve bu konunun sorumluları sadece siyanürü konuşturuyor ve yapılan analizlerde de genelde siyanür üzerinden yorum yaptıklarını görüyoruz” dedi. Bozoğlu, maden ocaklarında yığın liçlerin dikkatli şekilde bilime ve tekniğe uygun şekilde depolanması gerektiğini kaydederek “Her türlü yıkım, deprem riskine karşı barajlarla, setlerle önlem alınması gerekiyor. Aralara yapılan katmanların da mutlaka geçirimsiz zeminde olması ve sıvının atık havuzunda toplanmasının planlanmış olması gerekir. Ancak bu şekilde içerisinde bulunan ağır metallerin doğaya karışması engellenebilir. Bu önlemlerin Erzincan İliç’teki altın madeni sahasında alınmadığını görüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ağır metaller üzerine yaptığı analiz ve çalışmaları resmi dökümanlarla kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz” diye konuştu.