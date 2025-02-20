İptal kararı kaldırıldı!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2025 - 04:00

Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin alınan rezerv alan ilanı ve 100 binlik Çevre Düzeni Planı değişikliği kararları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak 23 Aralık 2024’te iptal edildi. Bununla Arnavutköy Sazlıbosna ve Hacımaşlı mahallelerinde Yenişehir Rezerv Yapı alanı içerisinde kalan 8 milyon 200 bin metrekarelik arazi plansız kaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), plansız kalan alan için yeniden imar planı hazırlayarak 10 Şubat’ta askıya çıkardı. Plan açıklama raporunda, alanda TOKİ tarafından yürütülen “250 Bin Sosyal Konut Projesi” bulunduğu aktarıldı.

İŞLEM SONLANDIRILDI

Yapılan başvurular üzerine İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin hukuka aykırı bularak iptal ettiği imar planının iptali kararını İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi kaldırdı. Bu kararla birlike iptali uygulama zorunluluğu da ortadan kalktı. Böylece önceki plandaki olumsuz tespitler güncellenerek 10 Şubat’ta askıya çıkarılan işlem de sonlandırıldı.