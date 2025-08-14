İstanbul’un nefesi 25 bin ağacın yazgısı 9 Ekim’deki İDK toplantısında belli olacak: Daha ne keseceksiniz?

İstanbul’un nefesi ve su kaynağı Kuzey Ormanlarının üzerindeki baskı devam ediyor. Sadece bu yıl altı maden için girişimlerde bulunulan ormanlarda, her gün yeni bir projeye izin veriliyor. Son olarak Çatalca’da Burhanettin Soğancılar adlı şahıs şirketinin işlettiği kuvarsit ve kuvars kumu ocağı kapasite artışına gidecek.

Şirket 27.64 hektarlık alanda yaptığı çalışmalarını 69.06 hektara çıkaracak. Bu da futbol sahası üzerinden hesaplandığında 97 futbol sahasına denk geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye ilişkin inceleme değerlendirme komisyonunun 9 Ekim’de toplanacağını açıkladı. Ankara’da yapılacak toplantının ardından projeye son şekli verilerek onay aşamasında sona gelinecek. Şirket bu projesi için 99 milyon 650 bin TL harcayacak.

MEŞE, GÜRGEN, KARAÇAM...

Orman alanlarını da kapsayan projenin genişlemesiyle birlikte alandaki en az 24 bin 536 ağaç kesilecek. Bölgede meşe, karaçam ve gürgen gibi türler yer alıyor. Şirketin bölgede işlettiği taşocağına ilişkin de yaşam savunucuları yıllardır mücadele veriyor.

Şirket projesi için birçok kurum ve kuruluştan da görüş aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Korma Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol Genel Müdürlüğü gibi kurumlar projede sakınca görmedi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) projenin uygun olmadığını belirtti.

İSKİ KARŞI ÇIKTI

İSKİ görüşünde, “Söz konusu talep sahasının içerisinden ve yakın çevresinden Büyük Deresi ile bunlara bağlanan çok sayıda vadi tabanları geçmektedir. Büyük Deresi ve bunlara bağlı vadi tabanları; Terkos Barajı Havzası için içmesuyu temin edilen ve baraja su taşıyan çok önemli fonksiyona sahip derelerdir. Havza içinde yapılacak madencilik faaliyeti söz konusu dereler ve vadi tabanları açısından risk oluşturmaktadır” dendi. Ayrıca, “Belirtilen hususlar göz önüne alındığında söz konusu projenin, meri plan kararlarına ve plan kararlarına kaynaklık eden temel faktörlerden olan doğal yaşam döngüsünün ve kaynakların korunması açısından uygun bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.