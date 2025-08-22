İstanbul Veteriner Hekimler Odası’ndan yaban hayatı açıklaması: ‘DKMP’nin mevcut yapısıyla sorumluluğunu yerine getirmesi mümkün değil’

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, orman yangınlarının doğal yaşam ve yaban hayatına yansımasına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Son yıllarda yaşanan orman yangınlarının ulusal bir sorun boyutuna ulaştığı belirtilen açıklamada, “Her geçen yıl yangınların hem kapsadığı alan hem de sayı ve yaygınlık açısından artış göstermesi, ekosistem üzerinde büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Yaşanan felaketler ve bunlarla başa çıkmak için yürütülen çalışmalar, planlama ve kapasite yönüyle yetersizlikleri de ortaya koymaktadır. Doğal yaşam bir denge ve bütünlük içerisinde sürerken, yapılan çalışmaların da bu dengeyi gözeten bir plan dahilinde yürütülmesini gerektirir” denildi.

‘KURUMUN SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL’

Ağaçlarla birlikte ormanlarda yaşayan canlıların da yaşamını yitirdiği anımsatılan açıklamada, “Böylece; tozlaşma, tohumun taşınması ve gömülmesiyle bitkisel yaşamın, popülasyon dengesiyle hayvansal yaşamın sorunsuz devinimi olumsuz etkilenmektedir. Bugüne kadar yaşanan deneyimler, yangınlardan etkilenen hayvanlara yönelik yardım ve tedavi süreçlerinde ciddi bir boşluk bulunduğunu göstermektedir. Bu boşluğun doldurulmasında asıl sorumluluk, kamu adına Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne (DKMP) aittir. Ancak mevcut yapısıyla kurumun bu sorumluluğu yerine getirmesi mümkün görünmemektedir” ifadelerine yer verildi.

DKMP’DE YALNIZCA 110 VETERİNER ÇALIŞIYOR!

Açıklamada, DKMP Genel Müdürlğü’nün ihtiyaç duyulan hizmetleri sağlıklı biçimde yürütebilmesi için gerekli teknik altyapıyı sağlamaya yönelik bir düzenleme olmadığına da dikkat çekildi. Bu kapsamda, “Ülke genelinde DKMP bünyesinde görev yapan veteriner hekim sayısı yaklaşık 110’dur. Pek çok bölgede yalnızca bir ya da iki veteriner hekim görev yapmakta; bu hekimler sahaya çıkmak bir yana idari görevlerini dahi yerine getirmekte zorlanmaktadır. Oysa hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi için en az bin 500-2 bin veteriner hekime ihtiyaç bulunmaktadır” verileri ortaya konuldu.

EKİP BULUNMAMASI HAYVANLARIN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR

Veteriner hekimlerin idaresinde bulunacak nitelikli personelden oluşan ekiplerin kurulmamasının büyük eksiklik yarattığı da vurgulanan açıklamada, “Bu nedenle yangından kaçamayan çok sayıda hayvan yanarak ölmekte veya ağır şekilde yaralanmaktadır. Orman yangınları gibi doğal afet durumlarında yalnızca yaban hayvanları için değil, gerektiğinde ev ve çiftlik hayvanları dahil olmak üzere tüm hayvanlara sağlık hizmeti verilmesi perspektifiyle yeni düzenlemelere gidilmelidir. Personel, araç, teknik donanım ve altyapı ihtiyaçları açısından var olan eksikliklerin acilen giderilmesi gerekmektedir. Bu şekilde oluşturulacak dinamik yapılanma ile benzeri sorunlara müdahale, kamu öncülüğünde ve etkin biçimde yürütülebilecektir” denildi.

‘ZAMAN KAZANDIRACAK STRATEJİK PLANLAMALAR YAPILMALI’

Açıklamanın sonlarında meralara, sulak alanlara ve su kaynaklarına zarar veren müdahaleleri engellemek ve ekosistemi korumak için gerekli tedbirlerin alınmasının gerekliliğine dikkat çekilerek, “Yaşanan süreçten olumsuz etkilenen yaban hayatına, iç dengesine yeniden kavuşması için zaman kazandıracak stratejik planlamalar yapılmalıdır. Bilimsel uzmanlık kriterlerine aykırı olarak maden arama, baraj ve jeotermal gibi enerji izinleri, avlanma ve uzun süreli kiralama adı altında imara açma şeklindeki müdahaleleri durdurmaya yönelik yasal düzenlemeler getirilmelidir” ifadeleri kullanıldı.