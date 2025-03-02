İstanbul’daki en büyük su havzası olan Ömerli Barajı Havzası’nı imara açan planlara iptal: Yargı yapılaşmaya dur dedi

Yayınlanma: 02.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2025 - 04:00

Kuraklıkla mücadele eden ve içme suyunu başka illerden karşılamak zorunda kalan İstanbul’un su havzası kurtuldu. Tuzla Tepeören Mahallesi’ndeki Ömerli Barajı Havzası’nı imara açan planlar, İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından açılan dava sonucunda, bölgenin ticaret ve konut alanına açılması engellenmiş oldu. Konuya ilişkin Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden yapılan açıklamada, “Bu karar, İstanbul’un su havzalarını koruma mücadelemizde önemli bir zaferdir. Kentlerimizi ve doğal alanlarımızı rant odaklı planlama anlayışına teslim etmeyeceğimizi bir kez daha gösterdik” dendi.

Açıklamada “Baraj havzaları gibi kritik ekolojik alanların yapılaşmaya açılması, su kaynaklarımızı ve doğal dengeyi geri dönülemez şekilde tahrip edebilir. Mahkemenin bu hukuksuz planları iptal etmesi, kamu yararı ve bilimsel şehircilik ilkeleri açısından büyük bir kazanımdır. Bu süreçte mücadelemize destek veren tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna teşekkür ederiz. Kentlerimiz ve doğamız için mücadelemiz devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

OSB SORUNU

Ömerli Barajı Havzası’ndaki tek sorun bu değil. Tepeören’deki 262 hektarlık yani 369 futbol sahası büyüklüğündeki tarım ve mera arazisinde “biyoteknoloji ihtisas organize sanayi bölgesi” (OSB) kurulumu için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2022’de “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildi.

Bu kararın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da alanı OSB ilan etti. Proje kapsamında 160 sanayi kuruluşu, 200 KOBİ, 250 start-up’ın yer alması ve 20 bin insanın çalışması öngörülüyor. Uzmanlar, olası bir kazada İstanbul’un suyuna kimyasal karışacağının da altını çiziyor.