İstanbul’un ciğerleri Kuzey Ormanlarında maden için talana devam: 20 kat büyütecekler

Yayınlanma: 07.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2024 - 04:00

Yıllardır Çatalca mevkisinde madencilik faaliyeti yürüten Akçelik Madencilik, 24.89 hektarda işlettiği maden ocağını genişletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Bakanlık projeye ilişkin halkın katılımı toplantısının 9 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu. İnceleme Değerlendirme Komisyonu da (İDK) projeye onay verilirse büyük bir kıyım yaşanacak.

475 HEKTAR İSTİYOR

Projenin tanıtım dosyasında yer alan bilgiye göre şirket alanını 475.64 hektara büyütecek. Bu da 669 futbol sahasına denk geliyor. Şirket bu proje için 315 milyon 285 bin TL harcayacak. Ayrıca proje alanı sınırlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ doğalgaz boru hattı geçiyor. Proje alanı, 2005’te “Yaban Hayatı Koruma Sahası” ilan edilen Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’na 700 metre mesafede bulunuyor. Bu bilgilere karşın şirket henüz bakanlığa sunduğu raporunda bölgede yaşayan hayvanlara ilişkin bilgilere yer vermedi. Ayrıca sahaya 9 kilometre mesafede de Danamandıra Tabiat Parkı bulunuyor.