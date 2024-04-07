İstanbul’un ciğerleri Kuzey Ormanlarında maden için talana devam: 20 kat büyütecekler

İstanbul'un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları AKP iktidarının mega projelerinin tahribi altında. Yapılaşmanın da arttığı orman, her geçen gün yok oluyor.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 07.04.2024 - 04:00
İstanbul’un ciğerleri Kuzey Ormanlarında maden için talana devam: 20 kat büyütecekler
Abone Ol google-news

Yıllardır Çatalca mevkisinde madencilik faaliyeti yürüten Akçelik Madencilik, 24.89 hektarda işlettiği maden ocağını genişletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Bakanlık projeye ilişkin halkın katılımı toplantısının 9 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu. İnceleme Değerlendirme Komisyonu da (İDK) projeye onay verilirse büyük bir kıyım yaşanacak.

475 HEKTAR İSTİYOR

Projenin tanıtım dosyasında yer alan bilgiye göre şirket alanını 475.64 hektara büyütecek. Bu da 669 futbol sahasına denk geliyor. Şirket bu proje için 315 milyon 285 bin TL harcayacak. Ayrıca proje alanı sınırlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ doğalgaz boru hattı geçiyor. Proje alanı, 2005’te “Yaban Hayatı Koruma Sahası” ilan edilen Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’na 700 metre mesafede bulunuyor. Bu bilgilere karşın şirket henüz bakanlığa sunduğu raporunda bölgede yaşayan hayvanlara ilişkin bilgilere yer vermedi. Ayrıca sahaya 9 kilometre mesafede de Danamandıra Tabiat Parkı bulunuyor.


maden haberleri Kuzey Ormanları haberleri talan haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kiralanacağı iddia edilmişti: Arda Güler'e bir talip daha!

Kiralanacağı iddia edilmişti: Arda Güler'e bir talip daha!
Eski danışmanı Murat İde’den Meral Akşener’e sert tepki: ‘Bu hırsızlığa niye ortak oldun…’

Eski danışmanı Murat İde’den Meral Akşener’e sert tepki: ‘Bu hırsızlığa niye ortak oldun…’
Süper Lig için şampiyonluk tahmini: '101 puanla şampiyon...'

Süper Lig için şampiyonluk tahmini: '101 puanla şampiyon...'
Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı

Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Sergen Yalçın açıklaması!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Sergen Yalçın açıklaması!
Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı boyunca Marmara’da hava nasıl olacak?
Mesut Özil'den itiraf: 'O kulübe aşığım'

Mesut Özil'den itiraf: 'O kulübe aşığım'
Testosteron nedir? Erkeklerde düşük testosteronun 10 belirtisi

Testosteron nedir? Erkeklerde düşük testosteronun 10 belirtisi