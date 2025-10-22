İTÜ’nün etkinliğine tepki çeken sponsorlar: Yandaşlar hazır bulundu

Daha önce de öğrencilerini “250. Yılda 250 Bin Fidan” etkinliği adı altında Akbelen Ormanı’nı katleden Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji’ye götüren İstanbul Teknik Üniversitesi, (İTÜ) vahşi madencilik örneği gösteren şirketlerin sponsorluğunda etkinlik düzenledi.

Maden fakültesi tarafından düzenlenen “Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşması”nda sponsorlar dikkat çekti.

Etkinliğin altın sponsorları arasında FETÖ operasyonuyla Varlık Fonu’na devredilen, adı Türkiye Altın İşlemleri AŞ olarak değiştirilen Koza Altın, Akbelen’i yok eden YK Enerji, Kaz Dağlarında çalışan TÜMAD gibi şirketler yer aldı. Ayrıca Mehmet Cengiz’in şirketlerinden Eti Bakır’ın da adı etkinlik afişinde yer aldı. Peki çevre direnişlerinde isimlerini duyuran şirketler ne yaptı?

Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması üzerine 2015’te Hazine’ye devredilerek kayyum atanan ve geçen aylarda başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu Varlık Fonu’na devredilen Koza Altın, Türkiye’nin birçok noktasında çalışmalarını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projelerine şimdiye kadar olumsuz yanıt almayan şirket, Kaz Dağları ve Artvin gibi yerlerde altın madeni işletiyor.

BİR ORMANI YOK ETTİ

Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji ise Muğla Milas’taki çalışmalarıyla hafızalara kazındı. İkizköylülerin yıllar süren direnişine karşın Akbelen Ormanı yok edildi. Bunun yanında bölgede zeytinlikleri de keserek madene açılmasına yol açacak torba yasanın Meclis’e gelmesinde de şirketin aracı olduğu sık sık iddia edildi.

AKP iktidarı döneminde aldığı büyük kamu ihaleleriyle sık sık gündeme gelen Mehmet Cengiz de vahşi madencilik örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Altın madenlerinin yanı sıra Cengiz’in şirketleri Kuzey Ormanlarına yapılan mega projelerde yer aldı.

YENİ ONAY ALDI

Son olarak geçen günlerde Eskişehir Mihalgazi ve Tepebaşı sınırları içerisinde kalan 361.71 hektarlık alanda siyanürlü altın madeni işletmek için izin aldı. Orman ve endemik türleri barındıran bölgede yapılması planlanan projeye karşı yurttaşlar mücadelesini sürdürüyor.