İYİ Partili Yılmaz’dan Giresun’da maden tepkisi: Mahkeme kararları yok sayılıyor...

İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü Köyü’nde mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen maden çalışmalarına kapı aralanmasına tepki gösterdi.

Giresun bugün sadece bir maden meselesiyle değil, doğasına, toprağına, suyuna ve hukukuna yönelen çok ağır bir tehditle karşı karşıya olduğunu savunan Yılmaz, “Giresun’un yaklaşık yüzde 85’inin maden sahası ilan edilmiş olması, artık tekil projelerin ötesinde bir yağma düzenine işaret etmektedir. Bu tablo, memleketimizin geleceğini, tarımını, ormanlarını, meralarını, yaylalarını ve insanlarını doğrudan tehdit etmektedir” dedi.

Alagöz Holding tarafından yürütülmek istenen maden arama faaliyetine ilişkin süreçte, mahkemenin önce yürütmeyi durdurma kararı verdiğine, sonrasında de ÇED kararını iptal ettiğine işaret eden Yılmaz, “Kararlar, hukuka aykırılığı açık biçimde ortaya koymuştur” değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, “Buna rağmen, Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü; öncesinde verilen ÇED evraklarının geçerli olduğunu, ayrıca bir ÇED işlemine gerek bulunmadığı bildirmiştir. İdare bu işlemiyle açıkça mahkeme kararının tanımadığını belirtmiş ve aykırı bir idari tutum görüntüsü vermiştir.” diye ekledi.

“DEVLETİN GÜCÜ BİR ŞİRKETİN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN KULLANILAMAZ”

Holding sahibinin iktidar milletvekili olduğuna da işaret eden Yılmaz, “Açıkça söylüyoruz: Yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, ardından ÇED işlemi iptal edilmiş bu süreçte, bir özel şirket lehine fiili zemin hazırlanmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz. Devletin gücü, milletin toprağını, deresini, ormanını ve köylüsünü korumak için vardır. Bir şirketin önünü açmak için kullanılamaz!” şeklinde konuştu.

“MAHKEME KARARLARI DERHAL UYGULANMALIDIR”

“Vatan topraklarımızın altı da üstü de değerlidir” diyen Yılmaz, “Birkaç yıllık kazanç uğruna, doğal varlıklarımızın, tarımsal üretimimizin ve köy hayatımızın feda edilmesine rıza gösterecek değiliz. Sekü Köyü’nde, Tirebolu’da ve Giresun’un dört bir yanında doğasını savunan vatandaşlarımızın haklı mücadelesinin yanındayız. Buradan ilgili yetkililere açık çağrımızdır:

Mahkeme kararları derhal uygulanmalıdır. Hukuka aykırı hiçbir fiili işleme izin verilmemelidir. Giresun’un doğasına, Giresunluların, Tireboluluların hukukuna ve milletimizin ortak varlığına kastedenlerin tam karşısında, halkımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.