İzmir Barosu’ndan “İzmir’in Çernobil’i” için mektup

Yayınlanma: 14.11.2024 - 16:41

Güncelleme: 14.11.2024 - 16:41

İzmir Barosu “İzmir’in Çernobil’i” olarak bilinen Gaziemir’deki eski kurşun fabrikası arazisindeki bulunan nükleer atıklarla ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na mektup gönderdi. Gaziemir’deki terk edilmiş bir hurda metal ve kurşun geri kazanım tesisinde yasa dışı olarak büyük miktarda gizli hassas radyoaktif malzeme ortaya çıkmasıyla ilgili son gelişmeleri IAEA yetkililerine aktarıldığı mektupta; baronun Kent ve Çevre Komisyonu’na iletilen detayları içeren “Gaziemir-İzmir’de “Önemli Bir Nükleer Güvenlik Olayı: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na Açık Mektup” başlıklı makale de eklendi.

İngilizce ve Türkçe olarak yazılan mektupta ayrıca “2006 yılından bu yana Türk hükümeti ve Türkiye Nükleer Düzenleyici Kurumunun (NRA), Gaziemir’de ortaya çıkan hassas nükleer materyallerin kökenleri hakkında resmi bir soruşturma başlatmada başarısız olduğunu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA), Aslan Tesisinden alınan numunelere yönelik nükleer spektroskopi analizine dair tüm detaylı belgelerin Türkiye NRA tarafından açıklanmasını talep etmesi gerektiğini, sözleşmenin onaylayan tarafı olarak Türkiye'nin çalınan yasa dışı nükleer materyallerin kurtarılması ve korunması konusunda iş birliği yapma ve ticarete karışanları cezalandırma sorumluluğuna sahip olduğunu düşündüğümüzü ilettik” denildi.

Barodan yapılan açıklamada “Ülkemizi nükleer santral girdabına sokmaya çalışan siyasal iktidarı bir kez daha uyararak 15 yıldan beri nükleer atıklarla ilgili çözümün sağlanamadığı Gaziemir vakası sürecinin takipçisi olduğumuzu duyuruyoruz” denildi.