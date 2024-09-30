İzmir Körfezi’nin temizliği için yol haritası oluşturuldu

Yayınlanma: 30.09.2024 - 09:12

Güncelleme: 30.09.2024 - 09:12

İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu 34. Toplantısı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan’ın başkanlığında İzmir Ticaret Odası’nda düzenlendi. Toplantıda, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tolga Dinçer İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümleri ve çevre kirliliği ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Dinçer, “İzmir Körfezi, denizin karaya doğru yaklaşık 80 km girinti yaptığı, iç körfeze doğru sığlaşan bir yapıya sahip. Özellikle iç körfez özelinde düşündüğümüz zaman gerek su sirkülasyonunun kısıtlı olması, buna paralel olarak suların, sıcak mevsimlerde dış körfez bölgelerine göre daha fazla ısınması, hali hazırda kirliliğin etkisinde olan iç körfez ekosistemini daha da kırılgan hale getiriyor. 2000 yılında Büyük Kanal Projesinin devreye sokulması ile körfez ekosistemi çok ciddi bir düzelme sürecine girdi. Ancak ilerleyen yıllarda nüfusun giderek artması nedeniyle mevcut alt yapının yetersiz kalması sorunun büyümesine neden oldu. Altyapının yetersizliği nedeni ile on yılı aşkın süredir Çiğli Arıtma Tesisinden yeterli düzeyde arıtılmayan suyun deşarjlarının yapıldığı gerek uydu görüntülerinden, gerekse gözlem ve araştırma sonuçlarımızdan anlaşılıyor” dedi.

“BALIKLARDA HASTALIĞA NEDEN OLACAK BİR ETKEN YOK”

İzmir İç Körfezdeki olumsuzluklara neden olan temel faktörün; körfeze yüksek miktarda besleyici element girişine bağlı olarak ortaya çıkan aşırı alg üremesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bununla birlikte özellikle yaz aylarında sıcaklığın artması sonucu oksijenin suda çözünürlüğünün azalması da sucul canlıların yaşamlarının devamı için yeterli oksijene ulaşamamalarına dolayısı bu canlıların ölümlerine neden olabilmektedir. Körfezden alınan balık numuneleri üzerinde yapılan mikrobiyolojik çalışmalar neticesinde, balıklarda hastalığa sebep olacak herhangi bir bakteriyel ve paraziter etkene rastlanmamıştır”

“İZMİR KÖRFEZİ’NDE ZATEN BALIKÇILIK YAPILAMIYORDU”

Ege Bölgesi’nin, özellikle İzmir’in, ülkemizin balıkçılık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, “İzmir Körfezi’nin 1979’dan beri balık avcılığına kapalı olması sebebiyle, Körfez’de yaşanan toplu balık ölümleri balıkçılık sektörünü ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Nitekim sadece sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılabilen İzmir Körfezi’nde bu balıkçılık türü yakın dönemde yasaklandı. Bu yasaklama, körfezin ekolojik dengesini koruma, deniz kirliliğini azaltma ve su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlama amaçlarıyla getirildi” diye konuştu.

“TÜKETİCİ AÇISINDAN TEHLİKE UNSURU YOK”

Çakan sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu konuya açıklık getirmek gerekiyor; İzmir'de gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri genellikle açık deniz avcılığına dayanmakta olduğundan bu durum tüketici sağlığı açısından bir tehlike unsuru oluşturmuyor. Bu bağlamda kritik olan avlanan balıkların menşei. Yasal düzenlemelere göre, kökeni belirsiz olan balıkların satışı kesinlikle yasak. Bu yasak, hem tüketici sağlığını korumayı hem de sürdürülebilir balıkçılığı teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylece, deniz ekosisteminin korunmasına ve yerel balıkçılık sektörünün güvenilirliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adım atılıyor”

KİMLER KATILDI?

Toplantıya, İzmir Ticaret Odası 6. Su Ürünleri, Balıkçılık ve Av Malzemeleri Grubu Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Gümüş ve Komite Üyesi Mucahit Çevik, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Sibel Korkmaz Tok, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Projeler Şube Müdürü Ali Selim Alpaslan ve Su Ürünleri Mühendisi Ayşegül Taşdemir, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tolga Dinçer, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Müdürlüğü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güzel Yücel Gier, Ege Bölgesi Sanayi Odası 2. Et Balık ve Su Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Nedim Anbar, Ege İhracatçı Birlikleri Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Melih İşliel, İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Genel Sekreteri Demir Alpay, S.S. İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Kütükçüler ile Su Ürünleri Mühendisi Ezgi Akkaya ile İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri katıldı.