İzmir kuraklıkla karşı karşıya

Yayınlanma: 22.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 04:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre son 40 yılın en kurak aylarını geçiren İzmir’de barajlar da alarm veriyor. Kasımda da beklenen yağışları alamayan kentte İZSU Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı’nın 19 Haziran’da yüzde 27.73 olan doluluk oranı 19 Kasım itibarıyla 12.29’a kadar düştü. Barajın kullanılabilir su hacmi ise 35 milyon 280 bin metreküp olarak kayda geçti.

Aynı dönemde doluluk oranı 66.56 olan Balçova Barajı’nda seviye 12.96’ya gerilerken kullanılabilir su hacmi 7 milyon 74 bin metreküp olan Gördes Barajı’ndaki doluluk oranı da 6 ayda yüzde 11.16’dan 1.98’e düştü. Ürkmez Barajı’nda ise haziran ayında 40.91 olan doluluk oranı yüzde 6.62’ye geriledi.

Çeşme’nin su kaynağı olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı da alarm veriyor. Haziranda yüzde 32.79 olan doluluk oranı kasımda yüzde 7.70’e kadar geriledi. Kentin kuzeyinin su ihtiyacını karşılayan Güzelhisar Barajı’nda da yüzde 80.89 olan doluluk oran kasımda 64.80’e düştü.