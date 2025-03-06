İzmir Tire'de ağaç kıyımı devam ediyor

Yayınlanma: 06.03.2025 - 13:59

Güncelleme: 06.03.2025 - 13:59

İzmir’de Tire Belevi yolunun ölüm ve yaralanmalı kazalar ile günün ihtiyaçlarına cevap vermemesi nedeniyle Binali Yıldırım’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde başlanan yenileme çalışmaları hâla devam ediyor. Yolun Çayırlı mevkisinde güzergah değişikliğine gidilmesiyle birlikte acele kamulaştırma kararı alınarak yeni güzergahtaki ağaçların kesimine 6 Şubat tarihinde başlanmıştı. İlk kesim sonrası duran çalışmalar dün yeniden başladı. Yol güzergahı üzerinde bulunan yüzlerce zeytin, incir ve çam ağacının kesimi ikinci gününde de devam ediyor.

"NEFESİMİZİ KESİYORLAR"

Alanda ağaç kıyımına tepki gösteren mahalle sakini Zehra Yıldırım, yol güzergahındaki çam ağaçlarının kesilmesiyle ağaç mezarlığının oluştuğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve miletvekillerine seslendi. Yıldırım, "Bütün vekillerime sesleniyorum. Bize bu katliamı izlettiriyorlar. Bizi kolluk kuvvetlerimizle karşı karşıya getirip bu katliamı bize izlememizi istiyorlar. Ağaç mezarlığı. Burası bir mezarlık oldu artık. Bütün vekillerime, Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bizi duyun, bizi görün. Nefesimizi kesiyorlar, oksijenimizi bitiriyorlar, ağaçlarımızı öldürüyorlar. Lütfen bizi duyun. Sayın vekillerim, sizlere sesleniyorum. Hepiniz bizi görün. Tüm herkesi tüm milletvekillerimizin herkese, bütün herkesi buraya çağırıyorum, bize desteğe çağırıyorum. Bu adaletsizliğe karşı bizim yanımızda durun. Bu ağaç mezarlarına karşı bizim yanımızda durun" dedi.